Войска РФ продвинулись в Торецке и возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего и Новооленовки, - DeepState

Войска РФ имеют очередные успехи и продвижение ну территории Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Новотроицкого (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Шевченко (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Дальнего (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), Новооленевки (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области) и в Торецке (город Бахмутского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Новотроицкое



Шевченко



Дальнее



Новооленевка



Торецк