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Войска РФ продвинулись в Торецке и возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего и Новооленовки, - DeepState

Войска РФ имеют очередные успехи и продвижение ну территории Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Новотроицкого (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Шевченко (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Дальнего (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), Новооленевки (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области) и в Торецке (город Бахмутского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ситуация в Торецке крайне тяжелая: идут городские бои. Враг закидывают ВСУ "мясом", - ОТГ "Луганськ"

Новотроїцьке карта
Новотроицкое

Шевченко карта
Шевченко

Дальнє карта
Дальнее

Новооленівка карта
Новооленевка

Торецьк
Торецк

Автор: 

Торецк (438) Шевченко (24) Дальнее (9) Новотроицкое (8) Новооленовка (7)


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Топ комментарии
+9
Хтось зупинить просування ворога чи це свідома здача Донбасу ? чомусь переймаются курщиною але зовсім жодних висновків не робится що відбуваєтся на Донечині,чи це і є той план "перемоги" ? вся відповідальність лежить на Зеленському ,а також Сирському і Умерову справжні "стратеги" .
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07.12.2024 08:03
+7
Не нервуйтеся. Згідно Оманських домовленостей Донецька та Луганська області мають перейти кацапам по адміністративних кордонах. Так що при цій владі втримати їх неможливо.
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07.12.2024 07:51
+6
Слів не має, повний писець
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07.12.2024 07:46
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Слів не має, повний писець
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07.12.2024 07:46 Ответить
Не нервуйтеся. Згідно Оманських домовленостей Донецька та Луганська області мають перейти кацапам по адміністративних кордонах. Так що при цій владі втримати їх неможливо.
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07.12.2024 07:51 Ответить
А Запорізька та Херсонська, що в адміністративних кордонах ліліпутін вписав в конституцію? Думаєш випише взад?
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07.12.2024 11:39 Ответить
А хто це макарони бЄз нічьЄВо єст?
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07.12.2024 09:13 Ответить
Хтось зупинить просування ворога чи це свідома здача Донбасу ? чомусь переймаются курщиною але зовсім жодних висновків не робится що відбуваєтся на Донечині,чи це і є той план "перемоги" ? вся відповідальність лежить на Зеленському ,а також Сирському і Умерову справжні "стратеги" .
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07.12.2024 08:03 Ответить
"Хтось" - це хто Будь-хто але не ти
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07.12.2024 21:16 Ответить
Це вина страшних українських неонацистів, які вибрали єврейчика президентом, а потім ксьонз з бодуна назвав їх "мудрий нАрід"!
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07.12.2024 08:05 Ответить
Куди можна відіити з окопів і бліндажів на 200м - як ти будеш окопуватися у полі - коли над тобою висить дрон?
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07.12.2024 08:06 Ответить
Лапоть! Тебе ще не вбили? Готуй білі капці.
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07.12.2024 08:48 Ответить
Воно майже скрізь понасирало
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07.12.2024 09:10 Ответить
Все згідно плану.. оманського плану, у виконанні проСирського.
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07.12.2024 08:56 Ответить
Що ви з тим Донбасом ,для Зєлі і Сирника головне - то Суджанська операція .
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07.12.2024 13:56 Ответить
--Щось НЕ видко.щоб це .якось. хвилювало НАШЕ ЗЕ-ЖАБОКРЯЧЧЯ?!
( ...А НА КЛАДБИЩЕ---ВСЕ СПОКОЙНЕНЬКО--одна благодат...)
І де їх заклики : " Батьківщина у НЕбезпеці!" ; "МАТИ КЛИЧЕ! "; " Всі НА ФРОНТ!" Чи НЕ тому.що їх штучно-оголошена батьківщина--за три--дев*ять царств із отим дивним Тель-А-Вівом? Чи може це такий хитро--замудрий план "ПОБЄДИ" нашого ЗЕ-стратега. а нам. сіроманцям і НЕвтямки. . що все йде за отим планом..заманювання дубоголових рашовиродків у замаскований КАПКАН?!
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07.12.2024 14:36 Ответить
 
 