Войска РФ продвинулись в Торецке и возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего и Новооленовки, - DeepState
Войска РФ имеют очередные успехи и продвижение ну территории Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Новотроицкого (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Шевченко (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Дальнего (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), Новооленевки (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области) и в Торецке (город Бахмутского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+9 володимир омельянов
показать весь комментарий07.12.2024 08:03
+7 Порохобандерівець
показать весь комментарий07.12.2024 07:51
+6 Olena Olena #512149
показать весь комментарий07.12.2024 07:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
( ...А НА КЛАДБИЩЕ---ВСЕ СПОКОЙНЕНЬКО--одна благодат...)
І де їх заклики : " Батьківщина у НЕбезпеці!" ; "МАТИ КЛИЧЕ! "; " Всі НА ФРОНТ!" Чи НЕ тому.що їх штучно-оголошена батьківщина--за три--дев*ять царств із отим дивним Тель-А-Вівом? Чи може це такий хитро--замудрий план "ПОБЄДИ" нашого ЗЕ-стратега. а нам. сіроманцям і НЕвтямки. . що все йде за отим планом..заманювання дубоголових рашовиродків у замаскований КАПКАН?!