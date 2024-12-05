Ситуация в Торецке крайне тяжелая: идут городские бои. Враг закидывают ВСУ "мясом", - ОТГ "Луганськ"

Россияне в Торецке делают непрерывные попытки прорвать украинскую оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми - Україна" рассказала спикер ОТГ "Луганськ" Анастасия Бобовникова.

Она подчеркнула, что враг совсем не считается с потерями личного состава.

"Ситуация в Торецке крайне тяжелая, потому что идут тяжелые городские бои. Враг пытается давить на нас "мясом" - они не считают за людей своих солдат. Они просто считают их расходником, которым можно забрасывать Силы обороны Украины, пока мы не истощимся. Они имеют очень большой ресурс этого "мяса". Если техника меньше используется на этом направлении, то человеческого ресурса там очень много. Ситуация не кажется эпической в плане информации или большого количества техники, но эта обыденность - она и является наиболее сложной в ведении боевых действий", - отметила Бобовникова.

Враг пытается штурмовать под прикрытием артиллерии и минометов. Сначала происходит артподготовка и потом - уже пехотный штурм.

"Враг пытается застать наших военных в не совсем выгодном положении, когда они прячутся от артиллерии В это время противник пытается их штурмовать, несмотря на то, что сам может пострадать от своей же арты. Они сами не ценят свою жизнь", - отметила спикер ОТГ "Луганськ".

В Торецке враг теряет за неделю целый механизированный батальон

"Это только в одном Торецке, где враг продвигается, но очень медленно. За дом они могут положить целый механизированный батальон. Для нас - каждая потерянная жизнь это трагедия, а для них - очевидно, это ничто, поэтому их поведение для нас - дикость", - отметила Бобовникова.

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