2 оккупанта ликвидированы, еще 13 - ранили защитники в Торецке на Донетчине. ВИДЕО
Украинские защитники в Торецке Донецкой области благодаря точным сбросам боеприпасов с дрона ликвидировали 2 оккупантов, еще 13 российских захватчиков - ранили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на врага украинские воины опубликовали на своей странице в соцсетях.
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Перша - зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності.
Друга - зведена Бригада Департаменту патрульної поліції «Хижак», і третя - зведена Бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.
Якщо Я вірно розумію, кожна бригада має по 2650 бійців, і якщо з них 10 чоловік будуть займатися скидами з дронів, що у цей час роблять 2640?
формування додаткових підрозділів- тягнуть сірники ті - кому короткі - їдуть охороняти тих десять осіб які у стрілецьких бригадах у свою чергу охороняють десять операторів дронів...
чи бійці набраної з народу брг при департаментв пп?????
бо як відомо українцям, поліціянти не можуть вести бойові дії з окупантом.
не навчені вони, не підготовлені....