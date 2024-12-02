2 оккупанта ликвидированы, еще 13 - ранили защитники в Торецке на Донетчине. ВИДЕО

Украинские защитники в Торецке Донецкой области благодаря точным сбросам боеприпасов с дрона ликвидировали 2 оккупантов, еще 13 российских захватчиков - ранили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на врага украинские воины опубликовали на своей странице в соцсетях.

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