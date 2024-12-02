2 окупантів ліквідовано, ще 13 - поранили захисники в Торецьку на Донеччині. ВIДЕО

Українські захисники в Торецьку на Донеччині завдяки влучним скидам боєприпасів із дрона ліквідували 2 окупантів, ще 13 російських загарбників – поранили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на ворога опубліковано у соцмережах.

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