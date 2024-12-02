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2 окупантів ліквідовано, ще 13 - поранили захисники в Торецьку на Донеччині. ВIДЕО

Українські захисники в Торецьку на Донеччині завдяки влучним скидам боєприпасів із дрона ліквідували 2 окупантів, ще 13 російських загарбників – поранили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на ворога опубліковано у соцмережах.

Дивіться: Воїни 42 ОМБр відбили штурм противника та знищили ворожу техніку на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) ліквідація (3876) Торецьк (441)


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Якщо такими темпами воювати з пультами у сховищах то перемогу України у цій клятій війні можемо й не дочекатися.
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02.12.2024 18:23 Відповісти
Назва прикольна- бригада патрульної поліції, бригада хлебопекарей, бригада гірськолижників.
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02.12.2024 18:32 Відповісти
Національна поліція почала формування додаткових підрозділів, які призначені для участі в бойових діях з російськими окупантами. Про це https://www.npu.gov.ua/news/holova-natspolitsii-ivan-vyhivskyi-pereviryv-pidhotovku-novostvorenykh-striletskykh-bryhad?v=667a832261326 повідомили у Нацполіції. Це три зведені стрілецькі бригади загальною штатною кількістю 8 тисяч поліцейських.

Перша - зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності.

Друга - зведена Бригада Департаменту патрульної поліції «Хижак», і третя - зведена Бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

Якщо Я вірно розумію, кожна бригада має по 2650 бійців, і якщо з них 10 чоловік будуть займатися скидами з дронів, що у цей час роблять 2640?
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02.12.2024 18:31 Відповісти
Охороняють тих 10 чоловік або існують лише на папері.
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02.12.2024 19:14 Відповісти
В Україні налічується 358 тисяч. працівників МВС, тобто 780 на 100 тис. населення. Загальносвітовий середній показник - 300 поліцейських, а за рекомендацією ООН - 222 на 100 тис.

формування додаткових підрозділів- тягнуть сірники ті - кому короткі - їдуть охороняти тих десять осіб які у стрілецьких бригадах у свою чергу охороняють десять операторів дронів...

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02.12.2024 19:26 Відповісти
то це бійці, працівники, п.п,
чи бійці набраної з народу брг при департаментв пп?????
бо як відомо українцям, поліціянти не можуть вести бойові дії з окупантом.
не навчені вони, не підготовлені....
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02.12.2024 19:15 Відповісти
 
 