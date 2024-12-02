2 окупантів ліквідовано, ще 13 - поранили захисники в Торецьку на Донеччині. ВIДЕО
Українські захисники в Торецьку на Донеччині завдяки влучним скидам боєприпасів із дрона ліквідували 2 окупантів, ще 13 російських загарбників – поранили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на ворога опубліковано у соцмережах.
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Перша - зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності.
Друга - зведена Бригада Департаменту патрульної поліції «Хижак», і третя - зведена Бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.
Якщо Я вірно розумію, кожна бригада має по 2650 бійців, і якщо з них 10 чоловік будуть займатися скидами з дронів, що у цей час роблять 2640?
формування додаткових підрозділів- тягнуть сірники ті - кому короткі - їдуть охороняти тих десять осіб які у стрілецьких бригадах у свою чергу охороняють десять операторів дронів...
чи бійці набраної з народу брг при департаментв пп?????
бо як відомо українцям, поліціянти не можуть вести бойові дії з окупантом.
не навчені вони, не підготовлені....