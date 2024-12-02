Воїни 42 ОМБр відбили штурм противника та знищили ворожу техніку на Харківщині. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем "Перун" 42-ої окремої механізованої бригади відбили штурм противника та знищили ворожу техніку на Харківщині.

Про це бійці бригади повідомили у Telegram, додавши відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше ми повідомляли, що воїни 42 ОМБр зупинили масовані наступальні дії росіян на Харківщині та знищили танки Т-62, БМП-3 і БТР.

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