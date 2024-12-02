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Воїни 42 ОМБр відбили штурм противника та знищили ворожу техніку на Харківщині. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем "Перун" 42-ої окремої механізованої бригади відбили штурм противника та знищили ворожу техніку на Харківщині.

Про це бійці бригади повідомили у Telegram, додавши відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше ми повідомляли, що воїни 42 ОМБр зупинили масовані наступальні дії росіян на Харківщині та знищили танки Т-62, БМП-3 і БТР.

Також дивіться: Дрон-камікадзе влучає в окупанта, який несе каністри із пальним. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) штурм (226) 42 окрема механізована бригада (14)


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02.12.2024 22:45 Відповісти
 
 