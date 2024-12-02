Дрон-камікадзе влучає в окупанта, який несе каністри із пальним. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 63-ї ОМБр влучив в окупанта, який ніс каністри із пальним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки та потужного вибуху українські воїни опублікували на своїй сторінці у соцмережах.

"Епічний підрив дупи окупанта, який тягнув з собою... каністри з пальним. Жорсткий удар в самий центр прийняття рішень від безжалісних пілотів ББС 63 бригади", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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