УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12837 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 587 15

Дрон-камікадзе влучає в окупанта, який несе каністри із пальним. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 63-ї ОМБр влучив в окупанта, який ніс каністри із пальним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки та потужного вибуху українські воїни опублікували на своїй сторінці у соцмережах.

"Епічний підрив дупи окупанта, який тягнув з собою... каністри з пальним. Жорсткий удар в самий центр прийняття рішень від безжалісних пілотів ББС 63 бригади", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться: У Росії заявили про атаку на Саратовський НПЗ, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

НПЗ (587) дрони (4632) 63 ОМБр (98) пальне (45)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Феєрично подох.
показати весь коментар
02.12.2024 16:35
+7
Сгорел на работе .
показати весь коментар
02.12.2024 16:42
+6
Fuckела.
показати весь коментар
02.12.2024 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Феєрично подох.
показати весь коментар
02.12.2024 16:35 Відповісти
Але пару кроків устиг уперед зробить... (Видно по руху "факела")...
показати весь коментар
02.12.2024 16:39 Відповісти
Fuckела.
показати весь коментар
02.12.2024 16:43 Відповісти
Фаєрично, чи феєрверично
показати весь коментар
02.12.2024 17:40 Відповісти
І для мого останнього фокусу з каністрами ми використаємо запальний Мавік 3...
показати весь коментар
02.12.2024 16:40 Відповісти
Жаркое - в студию! 😁
показати весь коментар
02.12.2024 16:41 Відповісти
Сгорел на работе .
показати весь коментар
02.12.2024 16:42 Відповісти
Не дійшов бідолага... - долетів!
показати весь коментар
02.12.2024 16:50 Відповісти
Тепер у кабздона є свій факір. Шоу кабздона буде продовжуватись.
показати весь коментар
02.12.2024 16:52 Відповісти
Фєєрічно, фєєрічно!
показати весь коментар
02.12.2024 17:13 Відповісти
Випустив метан, а метан, як відомо з хімії, вогненебезпечний...
показати весь коментар
02.12.2024 17:26 Відповісти
Що згорить, то не згниє
показати весь коментар
02.12.2024 18:15 Відповісти
Не стой род стрелой!
показати весь коментар
02.12.2024 18:38 Відповісти
Запекли козломордого.
показати весь коментар
02.12.2024 23:45 Відповісти
Пальне???? Бояра!!!
показати весь коментар
03.12.2024 06:18 Відповісти
 
 