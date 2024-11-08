У Росії заявили про атаку на Саратовський НПЗ, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО
У ніч на п'ятницю, 8 листопада, безпілотники атакували російське місто Саратов. На території місцевого НПЗ спалахнула пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Зазначається, що сигнали повітряної тривоги почали звучати на околиці Саратова близько 23:00 ще 7 листопада.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що вночі над територією Саратова було ліквідовано БПЛА. Він додав, що уламки упали у промисловій зоні Заводського району. На місці працюють екстрені служби. За попередніми даними постраждалих немає.
Місцеві ТГ-канали повідомляють, що уламки впали на територію Саратовського НПЗ. Попередньо, вони влучили у мазутний резервуар та в одну зі спеціальних установок. На підприємстві проведено евакуацію. Крім того, під час падіння уламків у будинках, розташованих поблизу із заводом, вибило шибки.
Саратовський нафтопереробний завод, раніше відомий як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть".
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міста скупчення окупантів, техніки? прикордонні траси з кацапами?
чи нам потрібно лізти на наших мопєдах, хєр знає куди, як з курськом?
чи банден, в депресії, як і раніше не дозволяє?
чи то вже не україна?
На уліцах Саратова
о не ми, нас Остін попросив по НПЗ не бити. Мабуть, що НЛО - марсобандерівці.