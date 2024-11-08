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У Росії заявили про атаку на Саратовський НПЗ, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на п'ятницю, 8 листопада, безпілотники атакували російське місто Саратов. На території місцевого НПЗ спалахнула пожежа. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається,  що сигнали повітряної тривоги почали звучати на околиці Саратова близько 23:00 ще 7 листопада.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що вночі над територією Саратова було ліквідовано БПЛА. Він додав, що уламки упали у промисловій зоні Заводського району. На місці працюють екстрені служби. За попередніми даними постраждалих немає.

губернатор,саратов

Місцеві ТГ-канали повідомляють, що уламки впали на територію Саратовського НПЗ. Попередньо, вони влучили у мазутний резервуар та в одну зі спеціальних установок. На підприємстві проведено евакуацію. Крім того, під час падіння уламків у будинках, розташованих поблизу із заводом, вибило шибки.

Саратов

саратов,скрін

саратов,скрін

Саратовський нафтопереробний завод, раніше відомий як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Немає запчастин: У Росії три нафтопереробні заводи частково зупинили роботу

Автор: 

НПЗ (596) Саратов (22) дрони (5032) Удари по РФ (389)


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Топ коментарі
+21
доволі точні уламки..., непогано, як завжди...
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08.11.2024 09:06 Відповісти
+13
На тобі ***** "мирні переговори на основі Стамбулських домовленостей". Це не хотєлкі а реалії.
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08.11.2024 09:08 Відповісти
+12
Факел хороший б"є в небо...
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08.11.2024 09:08 Відповісти
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доволі точні уламки..., непогано, як завжди...
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08.11.2024 09:06 Відповісти
На тобі ***** "мирні переговори на основі Стамбулських домовленостей". Це не хотєлкі а реалії.
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08.11.2024 09:08 Відповісти
Факел хороший б"є в небо...
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08.11.2024 09:08 Відповісти
ну так !!! файно горить наче ватра ...
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08.11.2024 09:14 Відповісти
Ох і назви каналів у них - ВЧК ОГПУ Маразм невиліковний... Я не пам'ятаю, але хтось сказав дуже влучний вираз: "Путін крім минулого нічого запропонувати не може"
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08.11.2024 09:23 Відповісти
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08.11.2024 09:42 Відповісти
Пряма с халадильника.
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08.11.2024 10:38 Відповісти
міст в крим? маріупольский порт? бердянський порт? залізниця в крим? чонгар? залізничний вузол мелітополя?
міста скупчення окупантів, техніки? прикордонні траси з кацапами?

чи нам потрібно лізти на наших мопєдах, хєр знає куди, як з курськом?
чи банден, в депресії, як і раніше не дозволяє?
чи то вже не україна?
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08.11.2024 09:23 Відповісти
Звісно, що потрібно. Що за дурне питання
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08.11.2024 11:13 Відповісти
Вибори пройшли. Знову можна НПЗ.
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08.11.2024 09:27 Відповісти
Как там в фильме - Горит? Горит. Сильно горит? Сильно. Тогда звоните в пожарную.
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08.11.2024 09:31 Відповісти
Спеціальна установка - звучить обнадійливо.
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08.11.2024 09:38 Відповісти
сподіваюсь, що то була єдина на заводі ЭЛОУ-АВТ-6, і тоді НПЗ стане надовго.
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08.11.2024 12:38 Відповісти
ты не отвлекайся, копи на сливочное масло.
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18.11.2024 07:51 Відповісти
понял. Подписал, значит , контракт. Когда на передовую?
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18.11.2024 16:25 Відповісти
Огнєй так много золотих
На уліцах Саратова
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08.11.2024 09:39 Відповісти
Як розшифровується "НПЗ" ? НаПевно Загорівся.
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08.11.2024 09:59 Відповісти
Що згорить то не згниє .
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08.11.2024 10:57 Відповісти
Та т
о не ми, нас Остін попросив по НПЗ не бити. Мабуть, що НЛО - марсобандерівці.
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08.11.2024 11:01 Відповісти
Знов співаємо пісню: "Огней так много золотых на улицах Саратова..."
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08.11.2024 12:20 Відповісти
Місцеві ТГ-канали стурбовані поганою роботою "пе-ве-о"
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08.11.2024 21:20 Відповісти
 
 