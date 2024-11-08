В России заявили об атаке на Саратовский НПЗ, вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на пятницу, 8 ноября, беспилотники атаковали российский город Саратов. На территории местного НПЗ вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Отмечается, что сигналы воздушной тревоги начали звучать на окраине Саратова около 23:00 еще 7 ноября.



Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что ночью над территорией Саратова был ликвидирован БПЛА. Он добавил, что обломки упали в промышленной зоне Заводского района. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Местные ТГ-каналы сообщают, что обломки упали на территорию Саратовского НПЗ. Предварительно, они попали в мазутный резервуар и в одну из специальных установок. На предприятии проведена эвакуация. Кроме того, во время падения обломков в домах, расположенных вблизи с заводом, выбило стекла.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, ранее известный как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

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