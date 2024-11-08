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В России заявили об атаке на Саратовский НПЗ, вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на пятницу, 8 ноября, беспилотники атаковали российский город Саратов. На территории местного НПЗ вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Отмечается, что сигналы воздушной тревоги начали звучать на окраине Саратова около 23:00 еще 7 ноября.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что ночью над территорией Саратова был ликвидирован БПЛА. Он добавил, что обломки упали в промышленной зоне Заводского района. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

губернатор,саратов

Местные ТГ-каналы сообщают, что обломки упали на территорию Саратовского НПЗ. Предварительно, они попали в мазутный резервуар и в одну из специальных установок. На предприятии проведена эвакуация. Кроме того, во время падения обломков в домах, расположенных вблизи с заводом, выбило стекла.

Саратов

саратов,скрін

саратов,скрін

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, ранее известный как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Смотрите также: Беспилотник атаковал нефтебазу в Ставропольском крае РФ. ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (245) Саратов (47) дроны (4216)


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Топ комментарии
+21
доволі точні уламки..., непогано, як завжди...
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08.11.2024 09:06 Ответить
+13
На тобі ***** "мирні переговори на основі Стамбулських домовленостей". Це не хотєлкі а реалії.
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08.11.2024 09:08 Ответить
+12
Факел хороший б"є в небо...
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08.11.2024 09:08 Ответить
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доволі точні уламки..., непогано, як завжди...
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08.11.2024 09:06 Ответить
На тобі ***** "мирні переговори на основі Стамбулських домовленостей". Це не хотєлкі а реалії.
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08.11.2024 09:08 Ответить
Факел хороший б"є в небо...
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08.11.2024 09:08 Ответить
ну так !!! файно горить наче ватра ...
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08.11.2024 09:14 Ответить
Ох і назви каналів у них - ВЧК ОГПУ Маразм невиліковний... Я не пам'ятаю, але хтось сказав дуже влучний вираз: "Путін крім минулого нічого запропонувати не може"
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08.11.2024 09:23 Ответить
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08.11.2024 09:42 Ответить
Пряма с халадильника.
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08.11.2024 10:38 Ответить
міст в крим? маріупольский порт? бердянський порт? залізниця в крим? чонгар? залізничний вузол мелітополя?
міста скупчення окупантів, техніки? прикордонні траси з кацапами?

чи нам потрібно лізти на наших мопєдах, хєр знає куди, як з курськом?
чи банден, в депресії, як і раніше не дозволяє?
чи то вже не україна?
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08.11.2024 09:23 Ответить
Звісно, що потрібно. Що за дурне питання
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08.11.2024 11:13 Ответить
Вибори пройшли. Знову можна НПЗ.
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08.11.2024 09:27 Ответить
Как там в фильме - Горит? Горит. Сильно горит? Сильно. Тогда звоните в пожарную.
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08.11.2024 09:31 Ответить
Спеціальна установка - звучить обнадійливо.
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08.11.2024 09:38 Ответить
сподіваюсь, що то була єдина на заводі ЭЛОУ-АВТ-6, і тоді НПЗ стане надовго.
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08.11.2024 12:38 Ответить
ты не отвлекайся, копи на сливочное масло.
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18.11.2024 07:51 Ответить
понял. Подписал, значит , контракт. Когда на передовую?
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18.11.2024 16:25 Ответить
Огнєй так много золотих
На уліцах Саратова
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08.11.2024 09:39 Ответить
Як розшифровується "НПЗ" ? НаПевно Загорівся.
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08.11.2024 09:59 Ответить
Що згорить то не згниє .
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08.11.2024 10:57 Ответить
Та т
о не ми, нас Остін попросив по НПЗ не бити. Мабуть, що НЛО - марсобандерівці.
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08.11.2024 11:01 Ответить
Знов співаємо пісню: "Огней так много золотых на улицах Саратова..."
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08.11.2024 12:20 Ответить
Місцеві ТГ-канали стурбовані поганою роботою "пе-ве-о"
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08.11.2024 21:20 Ответить
 
 