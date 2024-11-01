Беспилотник атаковал нефтебазу в Ставропольском крае РФ. ВИДЕО

В России заявили, что в ночь на 1 ноября якобы беспилотник упал на нефтебазу в Ставропольском крае.

об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник", - написал он.

По его словам, в результате атаки якобы пострадавших нет, а на месте работают соответствующие службы.

РосСМИ публикуют видео попадания беспилотника. На кадрах можно было увидеть, что был взрыв с последующим возгоранием. Были повреждены резервуары нефтебазы.

Отметим, что Ставропольский край граничит с Ростовской областью и Краснодарским краем. Расстояние от границы с Украиной до города Светлоград составляет около 600 км.

Напомним, ранее министерство обороны РФ заявило, что противовоздушная оборона перехватила и уничтожила якобы 83 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ и оккупированным Крымом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один беспилотник врезался в жилой дом, пострадал один житель.