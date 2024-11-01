РУС
Беспилотник атаковал нефтебазу в Ставропольском крае РФ. ВИДЕО

В России заявили, что в ночь на 1 ноября якобы беспилотник упал на нефтебазу в Ставропольском крае.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник", - написал он.

По его словам, в результате атаки якобы пострадавших нет, а на месте работают соответствующие службы.

Безпілотник атакував нафтобазу у Ставропольському краї РФ

РосСМИ публикуют видео попадания беспилотника. На кадрах можно было увидеть, что был взрыв с последующим возгоранием. Были повреждены резервуары нефтебазы.

Отметим, что Ставропольский край граничит с Ростовской областью и Краснодарским краем. Расстояние от границы с Украиной до города Светлоград составляет около 600 км.

Напомним, ранее министерство обороны РФ заявило, что противовоздушная оборона перехватила и уничтожила якобы 83 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ и оккупированным Крымом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один беспилотник врезался в жилой дом, пострадал один житель.

+12
От і в порівнянні з Україною, кацапи стали більш ефективними, а ми топчимось на місці і тільки просимо , а не закачуємо руки і працюємо на оборону України! Хоча нічого немає дивного, що можна очікувати від гумористів і пособників росіян?
01.11.2024 09:32 Ответить
+10
Складається враження, що ми навмисно чекаємо, поки вони всі такі об'єкти прикриють.
01.11.2024 09:46 Ответить
+7
Це капля в морі порівняно з тим що рашисти знищують в Україні ,в так званих лднр перебуває сотні тисяч рашиських військових їхні казарми ,склади, техніка ,залізничні станції чому туди не завдаются удари при тому там можна всяку зброю застосовувати включаючи американську ?
01.11.2024 09:47 Ответить
Сітки навколо танків?
01.11.2024 09:31 Ответить
Вже навіть так:
01.11.2024 09:38 Ответить
трос невеликого перетину.

дрону не пройти звичайно, тільки якщо здетонує і то варіанти поразки вже мінімальні.
01.11.2024 09:41 Ответить
Ви думали, вони будуть сидіти склавши руки? Тому і не чуємо останнім часом нічого про удари по НПЗ. Там вже багаторівневі захисти.
Хоча, за бажання і таке теж долається. "Ударному ядру" пофіг ті троси та сітки.
01.11.2024 09:42 Ответить
01.11.2024 09:46 Ответить
Складається враження, що у нас хтось просто не може зробити криву копію ішакєда, у якого БЧ близько 100 кг, дальність 2500 км, і він достатньо важкий, аби продавити такі троси і здетонувати достатньо близько до обладнання, щоб нанести йому критичне пошкодження хвилею і шрапнеллю.
01.11.2024 09:49 Ответить
Ти про відстань формування "ударного ядра" що-небудь знаєш? Хоч до Гугла заглянь...
01.11.2024 11:13 Ответить
Якщо з Вікі:

В современные дни указанный принцип получил практическое воплощение в США, начиная с 1970-х годов, где в технической документации боеприпасы с ударным ядром подразделяются на две группы:

Эффективный на малых дальностях «самоформирующийся осколок» (self-forming fragment, SFF) с бронепробитием не менее 100 мм на дальностях до 10 м;Эффективный на повышенных дальностях «снаряд, формирующийся при взрыве заряда» (explosively formed projectile, EFP) с бронепробитием не менее 100 мм на дальности не менее 200 мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE#cite_note-3 [3] .

Так, ядру треба дистанція, щоб сформуватись. В тому і складність: підрив має бути виконано ще до контакту з ціллю. Але це вирішуване завдання.
01.11.2024 11:18 Ответить
Ну так подивися на відстань натягнутих тросів... І порахуй своїми-ж "цифрами"...
01.11.2024 11:27 Ответить
От якраз подивившись на колону, де троси йдуть від її верхівки, і бачу, що можна від тросів вдарити ядром в центр колони. Відстань якраз десь сто метрів.
01.11.2024 11:29 Ответить
"Вдаряй!! Я -не - заперечую...
01.11.2024 11:37 Ответить
Сподіваюсь, до подібного рішення наші дійдуть. Бо станом на зараз русня всі свої заводи проволокою обмотає і буде далі спокійно робити зброю.
Без повноцінних ракет такі дешеві перепони подолати - те ще завдання.
01.11.2024 11:39 Ответить
"Тому і не чуємо останнім часом нічого про удари по НПЗ"

А на днях писали про какие-то якобы взаимные "договоренности" не бить по энергетике. Может действительно они были...
01.11.2024 23:00 Ответить
Нам такий захист потрібен над підстанціями.
01.11.2024 11:04 Ответить
Як мінімум від дронів можна було б частково захистити.
Цікаво, скільки ми вже потратили мільярдів на "захист", якого ніхто не бачить?
01.11.2024 11:09 Ответить
Прикрыта сторона наиболее вероятного направления подлета. Нужно объяснить дрону - летишь летишь правильно, а потом пролетаешь мимо и повернув на 180 градусов, падаешь с противоположной стороны
01.11.2024 11:31 Ответить
Це круче ніж кабом в Харківську багатоповерхівку!
01.11.2024 09:31 Ответить
01.11.2024 09:32 Ответить
+100500!
01.11.2024 10:59 Ответить
01.11.2024 09:47 Ответить
капля камень точит
01.11.2024 10:18 Ответить
Так. Але чи є в нас мільйон років точити цей камінь?
01.11.2024 10:42 Ответить
Походу долетался...
01.11.2024 10:27 Ответить
А чого не використати термітну сіялку. Хай дрон зробе кілька кругів і засіє всю площу нафтобази горящою термітною сумішю, вона пропалить всі баки і троси та сітки не стануть назаваді.
01.11.2024 11:01 Ответить
Тоже подумал про термитную смесь или напалм. Но на такие расстояния ведь вроде дроны вертолетного типа, которые могут зависнуть над объектом и сбросить, не летают, не хватит заряда. Туда летают самолетного типа, которые в конце полета идут на таран. Поэтому тут надо что-то придумывать, например чтобы дрон разбрасывал-отстреливал вверх по кругу какие-то ракетницы(типа тепловых ловушек), которые бы потом падали и загорались.
Хотя, как выше написано, действительно мог бы кругами летать и сбрасывать зажигательные заряды, но реально ли это? Наверно это более сложное для исполнения задание.
01.11.2024 23:17 Ответить
 
 