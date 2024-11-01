Беспилотник атаковал нефтебазу в Ставропольском крае РФ. ВИДЕО
В России заявили, что в ночь на 1 ноября якобы беспилотник упал на нефтебазу в Ставропольском крае.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник", - написал он.
По его словам, в результате атаки якобы пострадавших нет, а на месте работают соответствующие службы.
РосСМИ публикуют видео попадания беспилотника. На кадрах можно было увидеть, что был взрыв с последующим возгоранием. Были повреждены резервуары нефтебазы.
Отметим, что Ставропольский край граничит с Ростовской областью и Краснодарским краем. Расстояние от границы с Украиной до города Светлоград составляет около 600 км.
Напомним, ранее министерство обороны РФ заявило, что противовоздушная оборона перехватила и уничтожила якобы 83 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ и оккупированным Крымом.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один беспилотник врезался в жилой дом, пострадал один житель.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дрону не пройти звичайно, тільки якщо здетонує і то варіанти поразки вже мінімальні.
Хоча, за бажання і таке теж долається. "Ударному ядру" пофіг ті троси та сітки.
В современные дни указанный принцип получил практическое воплощение в США, начиная с 1970-х годов, где в технической документации боеприпасы с ударным ядром подразделяются на две группы:
Эффективный на малых дальностях «самоформирующийся осколок» (self-forming fragment, SFF) с бронепробитием не менее 100 мм на дальностях до 10 м;Эффективный на повышенных дальностях «снаряд, формирующийся при взрыве заряда» (explosively formed projectile, EFP) с бронепробитием не менее 100 мм на дальности не менее 200 мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE#cite_note-3 [3] .
Так, ядру треба дистанція, щоб сформуватись. В тому і складність: підрив має бути виконано ще до контакту з ціллю. Але це вирішуване завдання.
Без повноцінних ракет такі дешеві перепони подолати - те ще завдання.
А на днях писали про какие-то якобы взаимные "договоренности" не бить по энергетике. Может действительно они были...
Цікаво, скільки ми вже потратили мільярдів на "захист", якого ніхто не бачить?
Хотя, как выше написано, действительно мог бы кругами летать и сбрасывать зажигательные заряды, но реально ли это? Наверно это более сложное для исполнения задание.