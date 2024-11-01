Безпілотник атакував нафтобазу у Ставропольському краї РФ. ВIДЕО
У Росії заявили, що у ніч на 1 листопада нібито безпілотник упав на нафтобазу в Ставропольському краї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ставропольського краю Володимир Владіміров.
"Цієї ночі на території нафтобази у Свєтлограді впав безпілотник", - написав він.
За його словами, у результаті атаки нібито постраждалих немає, а на місці працюють відповідні служби.
РосЗМІ публікують відео влучання безпілотника. На кадрах можна було побачити, що був вибух з подальшим загорянням. Були пошкоджені резервуари нафтобази.
Зазначимо, що Ставропольський край межує з Ростовською областю та Краснодарським краєм. Відстань від кордону з Україною до міста Свєтлоград становить близько 600 км.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони РФ заявило, що протиповітряна оборона перехопила і знищила нібито 83 українські БПЛА літакового типу над регіонами РФ та окупованим Кримом.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що один безпілотник врізався у житловий будинок, постраждав один житель.
дрону не пройти звичайно, тільки якщо здетонує і то варіанти поразки вже мінімальні.
Хоча, за бажання і таке теж долається. "Ударному ядру" пофіг ті троси та сітки.
В современные дни указанный принцип получил практическое воплощение в США, начиная с 1970-х годов, где в технической документации боеприпасы с ударным ядром подразделяются на две группы:
Эффективный на малых дальностях «самоформирующийся осколок» (self-forming fragment, SFF) с бронепробитием не менее 100 мм на дальностях до 10 м;Эффективный на повышенных дальностях «снаряд, формирующийся при взрыве заряда» (explosively formed projectile, EFP) с бронепробитием не менее 100 мм на дальности не менее 200 мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE#cite_note-3 [3] .
Так, ядру треба дистанція, щоб сформуватись. В тому і складність: підрив має бути виконано ще до контакту з ціллю. Але це вирішуване завдання.
Без повноцінних ракет такі дешеві перепони подолати - те ще завдання.
А на днях писали про какие-то якобы взаимные "договоренности" не бить по энергетике. Может действительно они были...
Цікаво, скільки ми вже потратили мільярдів на "захист", якого ніхто не бачить?
Хотя, как выше написано, действительно мог бы кругами летать и сбрасывать зажигательные заряды, но реально ли это? Наверно это более сложное для исполнения задание.