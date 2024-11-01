Безпілотник атакував нафтобазу у Ставропольському краї РФ. ВIДЕО

У Росії заявили, що у ніч на 1 листопада нібито безпілотник упав на нафтобазу в Ставропольському краї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ставропольського краю Володимир Владіміров.

"Цієї ночі на території нафтобази у Свєтлограді впав безпілотник", - написав він.

За його словами, у результаті атаки нібито постраждалих немає, а на місці працюють відповідні служби.

РосЗМІ публікують відео влучання безпілотника. На кадрах можна було побачити, що був вибух з подальшим загорянням. Були пошкоджені резервуари нафтобази.

Зазначимо, що Ставропольський край межує з Ростовською областю та Краснодарським краєм. Відстань від кордону з Україною до міста Свєтлоград становить близько 600 км.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони РФ заявило, що протиповітряна оборона перехопила і знищила нібито 83 українські БПЛА літакового типу над регіонами РФ та окупованим Кримом.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що один безпілотник врізався у житловий будинок, постраждав один житель.