У міноборони РФ заявили про збиття 83 нібито українських безпілотників. Один БпЛА впав на багатоповерхівку у Брянську. ВIДЕО

За ніч на 1 листопада протиповітряна оборона перехопила і знищила нібито 83 українські БПЛА літакового типу над регіонами РФ та окупованим Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

Зазначається, що сили ППО працювали у 5 регіонах РФ та окупованому Криму.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі повідомив, що один безпілотник врізався у житловий будинок, постраждав один житель.

Богомаз уточнив, що на одному з поверхів пошкоджено вікна, балкон і фасад.

