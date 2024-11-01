У міноборони РФ заявили про збиття 83 нібито українських безпілотників. Один БпЛА впав на багатоповерхівку у Брянську. ВIДЕО
За ніч на 1 листопада протиповітряна оборона перехопила і знищила нібито 83 українські БПЛА літакового типу над регіонами РФ та окупованим Кримом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.
Зазначається, що сили ППО працювали у 5 регіонах РФ та окупованому Криму.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі повідомив, що один безпілотник врізався у житловий будинок, постраждав один житель.
Богомаз уточнив, що на одному з поверхів пошкоджено вікна, балкон і фасад.
Враг рода человеческого 666
Alex O #513819
igor shmatko
А що Шахеди? У чому вони ефективнійші?
Потужна атака, вони кабами цілі під'їзди та будинки зносять, а ми вікна б'ємо, та на фасадах фарбу псуємо!
https://x.com/i/status/1852247481683153252