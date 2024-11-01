ВПС Білорусі підняли в повітря винищувач через російські БпЛА, - Беларускі Гаюн
В ніч на 1 листопада російські безпілотники залетіли в повітряний простір Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Беларускі Гаюн.
"Черговий винищувач ВПС РБ піднято з аеродрому "Барановичі" близько 01:40. Тримає курс на південний схід країни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 31 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hulio
показати весь коментар01.11.2024 04:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
polini orop
показати весь коментар01.11.2024 06:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
govtva
показати весь коментар01.11.2024 06:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Борис Дородный #516688
показати весь коментар01.11.2024 07:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар01.11.2024 07:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар01.11.2024 09:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль