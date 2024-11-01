УКР
Новини Війна
1 006 6

ВПС Білорусі підняли в повітря винищувач через російські БпЛА, - Беларускі Гаюн

Шахед

В ніч на 1 листопада російські безпілотники залетіли в повітряний простір Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Беларускі Гаюн.

"Черговий винищувач ВПС РБ піднято з аеродрому "Барановичі" близько 01:40. Тримає курс на південний схід країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди".

Білорусь (8083) безпілотник (4930) росія (67966) Шахед (1530)
Лукашенко мовчить, як г***а в рот набрав.
01.11.2024 04:38 Відповісти
Вусатий білопідар ну коли вже нанесеш ядерний удар по москві ?
01.11.2024 06:02 Відповісти
Как только Рашка рухнет он первый побежит новым хозяйвам преданность доказывать.
01.11.2024 06:30 Відповісти
К сожалению рашка не рухнет, причин тут много. А то ,что подняли самолёт, комедь сыграли согласованную.
01.11.2024 07:48 Відповісти
"рашка не рухнет" - а чому рухнула російська імперія та савєцкій саюз?
01.11.2024 07:52 Відповісти
Тут рна днях хтось написав, що СРСР розвалив Віктор Цой...
01.11.2024 09:02 Відповісти
 
 