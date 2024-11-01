ВПС Білорусі підняли в повітря винищувач через російські БпЛА, - Беларускі Гаюн

В ніч на 1 листопада російські безпілотники залетіли в повітряний простір Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Беларускі Гаюн.

"Черговий винищувач ВПС РБ піднято з аеродрому "Барановичі" близько 01:40. Тримає курс на південний схід країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди".

