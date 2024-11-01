ВВС Беларуси подняли в воздух истребитель из-за российских БпЛА, - Беларускі Гаюн
В ночь на 1 ноября российские беспилотники залетели в воздушное пространство Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Беларускі Гаюн.
"Очередной истребитель ВВС РБ поднят с аэродрома "Барановичи" около 01:40. Держит курс на юго-восток страны", - говорится в сообщении.
Напомним вечером 31 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды".
