ВВС Беларуси подняли в воздух истребитель из-за российских БпЛА, - Беларускі Гаюн

В ночь на 1 ноября российские беспилотники залетели в воздушное пространство Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Беларускі Гаюн.

"Очередной истребитель ВВС РБ поднят с аэродрома "Барановичи" около 01:40. Держит курс на юго-восток страны", - говорится в сообщении.

Напомним вечером 31 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды".

Также читайте: Лукашенко: Запад понял, что нужно договариваться о мире в Украине и готов "на ничью"

Лукашенко мовчить, як г***а в рот набрав.
01.11.2024 04:38 Ответить
Вусатий білопідар ну коли вже нанесеш ядерний удар по москві ?
01.11.2024 06:02 Ответить
Как только Рашка рухнет он первый побежит новым хозяйвам преданность доказывать.
01.11.2024 06:30 Ответить
К сожалению рашка не рухнет, причин тут много. А то ,что подняли самолёт, комедь сыграли согласованную.
01.11.2024 07:48 Ответить
"рашка не рухнет" - а чому рухнула російська імперія та савєцкій саюз?
01.11.2024 07:52 Ответить
Тут рна днях хтось написав, що СРСР розвалив Віктор Цой...
