Немає запчастин: У Росії три нафтопереробні заводи частково зупинили роботу

У Росії три нафтопереробні заводи – "Волгоградський", "Ільський" та "Яйський" – частково зупинили роботу, оскільки не змогли завершити плановий ремонт у жовтні.

Про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

"Зупинка НПЗ прогнозовано негативно вплине на внутрішні обсяги нафтопереробки, виконання експортних зобов'язань, погіршить ситуацію з поставками пального на внутрішній ринок та збільшить витрати на технічне обслуговування і модернізацію підприємств", – сказано в повідомленні.

Очікується, що обсяг нафтопереробних потужностей під час простою становитиме 1,8-2 млн тонн на місяць.

Як зазначили в Службі, реальними причинами простою НПЗ в Росії є обмежений доступ до західного обладнання і компонентів внаслідок міжнародних санкцій та неможливість заміщення іноземних запчастин, необхідних для технічного обслуговування та модернізації НПЗ.

"Фактично російська програма імпортозаміщення не дала суттєвих результатів. Власне, російські виробники обладнання забезпечують лише близько 30-45% потреб ринку і лише в деяких компонентах (насоси, компресори, реактори тощо)", – зазначається в повідомленні.

Також у Службі розвідки зауважили, що Росіїе вдалося використати Китай як альтернативного постачальника обладнання, оскільки китайські технології не завжди сумісні з російським устаткуванням, що інколи передбачає необхідність цілковитої заміни обладнання та значно підвищує витрати на ремонт і обслуговування.

Раніше повідомлялося, що російська нафтова галузь, яка забезпечує половину всієї експортної виручки економіки та близько третини доходів федерального бюджету, залишається залежною від іноземного обладнання.

Зараз російським нафтовикам не вистачає близько 200 позицій різного обладнання, що становить приблизно 14% від 1400 одиниць різної техніки та обладнання, яке необхідно, щоб "нафту знайти, видобути та переробити".

Щоб усунути цю залежність та розробити російські аналоги імпортних технологій, потрібно не менше трьох років і 1 трлн руб.

Після початку розв'язаної Росією війни проти України та західних санкцій, які заборонили постачання до Росії технологій для нафтовидобутку, з Росії пішли найбільші західні нафтосервісні компанії – Halliburton, Schlumberger та Baker Hughes, за допомогою яких у країні вдалося відновити видобуток після обвалу в останні роки СРСР.