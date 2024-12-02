Дрон-камикадзе попадает в оккупанта, который несет канистры с горючим. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 63-й ОМБр попал в оккупанта, который нес канистры с горючим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки и мощного взрыва украинские воины опубликовали на своей странице в соцсетях.

"Эпический подрыв задницы оккупанта, который тянул с собой... канистры с горючим. Жесткий удар в самый центр принятия решений от безжалостных пилотов ББС 63 бригады", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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