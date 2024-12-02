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Новости Видео Война
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Дрон-камикадзе попадает в оккупанта, который несет канистры с горючим. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 63-й ОМБр попал в оккупанта, который нес канистры с горючим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки и мощного взрыва украинские воины опубликовали на своей странице в соцсетях.

"Эпический подрыв задницы оккупанта, который тянул с собой... канистры с горючим. Жесткий удар в самый центр принятия решений от безжалостных пилотов ББС 63 бригады", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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Автор: 

НПЗ (239) дроны (3896) 63 ОМБр (101) горючее (20)


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Топ комментарии
+15
Феєрично подох.
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02.12.2024 16:35
+7
Сгорел на работе .
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02.12.2024 16:42
+6
Fuckела.
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02.12.2024 16:43
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Феєрично подох.
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02.12.2024 16:35 Ответить
Але пару кроків устиг уперед зробить... (Видно по руху "факела")...
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02.12.2024 16:39 Ответить
Fuckела.
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02.12.2024 16:43 Ответить
Фаєрично, чи феєрверично
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02.12.2024 17:40 Ответить
І для мого останнього фокусу з каністрами ми використаємо запальний Мавік 3...
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02.12.2024 16:40 Ответить
Жаркое - в студию! 😁
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02.12.2024 16:41 Ответить
Сгорел на работе .
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02.12.2024 16:42 Ответить
Не дійшов бідолага... - долетів!
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02.12.2024 16:50 Ответить
Тепер у кабздона є свій факір. Шоу кабздона буде продовжуватись.
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02.12.2024 16:52 Ответить
Фєєрічно, фєєрічно!
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02.12.2024 17:13 Ответить
Випустив метан, а метан, як відомо з хімії, вогненебезпечний...
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02.12.2024 17:26 Ответить
Що згорить, то не згниє
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02.12.2024 18:15 Ответить
Не стой род стрелой!
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02.12.2024 18:38 Ответить
Запекли козломордого.
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02.12.2024 23:45 Ответить
Пальне???? Бояра!!!
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03.12.2024 06:18 Ответить
 
 