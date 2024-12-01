Росіяни розпочали масовані наступальні дії на Харківщині. ЗСУ були готові, ворог зазнав втрат, - 42 ОМБр. ВIДЕО
У неділю, 1 грудня, російські загарбники розпочали масовані наступальні дії на Харківщині, в зоні відповідальності 42-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Це не стало несподіванкою для українських захисників - вони завдали втрат окупантам.
Про це бійці бригади повідомили у Telegram, додавши відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.
"До наступу були готові. Відбиваємо. Бойові дії продовжуються",- заявили в бригаді.
Також воїни 42-ї бригади озвучили мінімальні підтверджені втрати російських загарбників під час відбиття атаки:
- 13 вбитих та 27 поранених окупантів;
- 2 од. танків Т-62 знищено;
- 2 од. танків Т-62 пошкоджено;
- 2 од. БМП-3 знищено;
- 1 БТР пошкоджено.
Топ коментарі
+3 Владимир Николенко #234291
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Сили повстанців у Сирії під час наступу захопили численні засоби протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомляє Мілітарний з https://x.com/ConflictTR посиланням на повідомлення моніторингового каналу @ConflictTR у соціальній мережі Х.
Тепер кацапня не дуже літатиме над Алєппо.
Як горить вогонь, як тече вода й як стають "харошими" рашисти.