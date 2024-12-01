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Новини Війна
12 209 15

Росіяни розпочали масовані наступальні дії на Харківщині. ЗСУ були готові, ворог зазнав втрат, - 42 ОМБр. ВIДЕО

У неділю, 1 грудня, російські загарбники розпочали масовані наступальні дії на Харківщині, в зоні відповідальності 42-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Це не стало несподіванкою для українських захисників - вони завдали втрат окупантам.

Про це бійці бригади повідомили у Telegram, додавши відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.

"До наступу були готові. Відбиваємо. Бойові дії продовжуються",- заявили в бригаді.

Також воїни 42-ї бригади озвучили мінімальні підтверджені втрати російських загарбників під час відбиття атаки:

  • 13 вбитих та 27 поранених окупантів;
  • 2 од. танків Т-62 знищено;
  • 2 од. танків Т-62 пошкоджено;
  • 2 од. БМП-3 знищено;
  • 1 БТР пошкоджено.

Дивіться також: Воїни 42 ОМБр дроном-камікадзе уразили російський ЗРК "Тор" в Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7204) ЗСУ (7536) 42 окрема механізована бригада (14) Харківська область (759)


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Топ коментарі
+3
Знову брешуть,у нас багато трьохсотих і втрачені позиції в районі Тихого.
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01.12.2024 22:27
+3
Можливо, частину техніки тримали у другому ешелоні - для введення в прорив...
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01.12.2024 22:37
+3
1 Грудня, 2024

Повстанці в Сирії захопили засоби ППО

https://mil.in.ua/uk/tag/strila-10/ «Стріла-10» https://mil.in.ua/uk/tag/blyzkyy-shid/ Близький Схід https://mil.in.ua/uk/tag/zrak-pantsyr-s1/ ЗРГК «Панцирь-С1» https://mil.in.ua/uk/tag/zsu-23-4-shylka/ ЗСУ-23-4 «Шилка» https://mil.in.ua/uk/tag/pzrk/ ПЗРК https://mil.in.ua/uk/tag/ppo/ ППО та ПРО https://mil.in.ua/uk/tag/syriya/ Сирія

Сили повстанців у Сирії під час наступу захопили численні засоби протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомляє Мілітарний з https://x.com/ConflictTR посиланням на повідомлення моніторингового каналу @ConflictTR у соціальній мережі Х.

Тепер кацапня не дуже літатиме над Алєппо.
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01.12.2024 22:52
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Не зрозуміло.То відбили?(
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01.12.2024 21:59 Відповісти
Знову брешуть,у нас багато трьохсотих і втрачені позиції в районі Тихого.
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01.12.2024 22:27 Відповісти
При "масованих наступальних діях" броня стоїть під маск.сітками?
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01.12.2024 22:15 Відповісти
Можливо, частину техніки тримали у другому ешелоні - для введення в прорив...
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01.12.2024 22:37 Відповісти
Шмаркля тут ні до чого 🙁

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02.12.2024 00:37 Відповісти
Він ще в 2022 році так спокійненько казав------ну вони і Харків можуть захопити. Було таке враження, що він дає настанову ворогу.
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02.12.2024 08:00 Відповісти
Great clip! The sound track brings the goose bumps. What is it?
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01.12.2024 22:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qvChB55SMTo
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01.12.2024 23:58 Відповісти
👍
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02.12.2024 02:02 Відповісти
1 Грудня, 2024

Повстанці в Сирії захопили засоби ППО

https://mil.in.ua/uk/tag/strila-10/ «Стріла-10» https://mil.in.ua/uk/tag/blyzkyy-shid/ Близький Схід https://mil.in.ua/uk/tag/zrak-pantsyr-s1/ ЗРГК «Панцирь-С1» https://mil.in.ua/uk/tag/zsu-23-4-shylka/ ЗСУ-23-4 «Шилка» https://mil.in.ua/uk/tag/pzrk/ ПЗРК https://mil.in.ua/uk/tag/ppo/ ППО та ПРО https://mil.in.ua/uk/tag/syriya/ Сирія

Сили повстанців у Сирії під час наступу захопили численні засоби протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомляє Мілітарний з https://x.com/ConflictTR посиланням на повідомлення моніторингового каналу @ConflictTR у соціальній мережі Х.

Тепер кацапня не дуже літатиме над Алєппо.
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01.12.2024 22:52 Відповісти
Нескінченно можна дивитися на три речі:
Як горить вогонь, як тече вода й як стають "харошими" рашисти.
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01.12.2024 23:18 Відповісти
А ви казали що шмаркля ні на що не здатна! Осьо вам!
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02.12.2024 00:02 Відповісти
 
 