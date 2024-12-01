Росіяни розпочали масовані наступальні дії на Харківщині. ЗСУ були готові, ворог зазнав втрат, - 42 ОМБр. ВIДЕО

У неділю, 1 грудня, російські загарбники розпочали масовані наступальні дії на Харківщині, в зоні відповідальності 42-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Це не стало несподіванкою для українських захисників - вони завдали втрат окупантам.

Про це бійці бригади повідомили у Telegram, додавши відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.

"До наступу були готові. Відбиваємо. Бойові дії продовжуються",- заявили в бригаді.

Також воїни 42-ї бригади озвучили мінімальні підтверджені втрати російських загарбників під час відбиття атаки:

13 вбитих та 27 поранених окупантів;

2 од. танків Т-62 знищено;

2 од. танків Т-62 пошкоджено;

2 од. БМП-3 знищено;

1 БТР пошкоджено.

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