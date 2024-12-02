Воины 42 ОМБр отразили штурм противника и уничтожили вражескую технику на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады отбили штурм противника и уничтожили вражескую технику на Харьковщине.

Об этом бойцы бригады сообщили в Telegram, добавив соответствующее видео, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее мы сообщали, что воины 42 ОМБр остановили массированные наступательные действия россиян на Харьковщине и уничтожили танки Т-62, БМП-3 и БТР.

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