Воины 42 ОМБр отразили штурм противника и уничтожили вражескую технику на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады отбили штурм противника и уничтожили вражескую технику на Харьковщине.
Об этом бойцы бригады сообщили в Telegram, добавив соответствующее видео, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее мы сообщали, что воины 42 ОМБр остановили массированные наступательные действия россиян на Харьковщине и уничтожили танки Т-62, БМП-3 и БТР.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий02.12.2024 22:45 Ответить Мне нравится 1
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