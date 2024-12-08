Оккупанты продвинулись в Торецке и около пяти населенных пунктов на Донетчине, - DeepState

Российские захватчики продвинулись в Торецке в Донецкой области и возле еще пяти населенных пунктов.

Об этом в ночь на 8 декабря сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Видродження, Шевченко, Новотроицкого, Пушкино, Сторожевого (Донецкая область) и в Торецке", - говорится в сообщении.

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