Оккупанты продвинулись в Торецке и около пяти населенных пунктов на Донетчине, - DeepState
Российские захватчики продвинулись в Торецке в Донецкой области и возле еще пяти населенных пунктов.
Об этом в ночь на 8 декабря сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Видродження, Шевченко, Новотроицкого, Пушкино, Сторожевого (Донецкая область) и в Торецке", - говорится в сообщении.
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Вместо этого в мозг втирают про тупых ватников и ржавые ракеты, да и то, которых нет.
Нужно трезво оценивать происходящее.
І так буде аж до весни, аж до Дніпра (а потім і далі напевно). За 3 роки Україна так і не змогла мобілізувати свій ВЛАСНИЙ ресурс. Нажаль. Тому окрім жартів більше нічого не залишається.