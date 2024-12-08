РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4399 посетителей онлайн
Новости Война
6 878 29

Оккупанты продвинулись в Торецке и около пяти населенных пунктов на Донетчине, - DeepState

Российские захватчики продвинулись в Торецке в Донецкой области и возле еще пяти населенных пунктов.

Об этом в ночь на 8 декабря сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Видродження, Шевченко, Новотроицкого, Пушкино, Сторожевого (Донецкая область) и в Торецке", - говорится в сообщении.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Также читайте: Войска РФ запускают КАБы на Донетчину, - Воздушные силы

Автор: 

армия РФ (19197) Донецкая область (9636) Торецк (449) Сторожевое (9) Шевченко (25) Видродження (7) Новотроицкое (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Класно ЗЕрмак замінив Залужного да? Я думаю в них кілька зірок героя росії - це мінімум
показать весь комментарий
08.12.2024 03:20
+11
Ну скоро побачимо їх в Україні. Знайшов бл чому радіти. А що асад ? Здох і х з ним.
показать весь комментарий
08.12.2024 05:19
+7
Пять місяців безперервного просування рашистів і жодних висновків ,вони насамперед переймаются маленькими малонаселеними пунктами на курщині куди були перекинуті найкращі підрозділи ,замість стабілізації фронта на Донечині . Чому не знищуєтся логістика в лднр ,все це схоже на свідому здачу .
показать весь комментарий
08.12.2024 08:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Класно ЗЕрмак замінив Залужного да? Я думаю в них кілька зірок героя росії - це мінімум
показать весь комментарий
08.12.2024 03:20 Ответить
Да, иногда исход войны зависит от одного человека. Пример Великобритании это Черчиль.
показать весь комментарий
08.12.2024 09:21 Ответить
Просто об этом нужно было думать изначально.
Вместо этого в мозг втирают про тупых ватников и ржавые ракеты, да и то, которых нет.
Нужно трезво оценивать происходящее.
показать весь комментарий
08.12.2024 14:09 Ответить
Це вже традиція щодня втрачати території. Сумно.
показать весь комментарий
08.12.2024 04:53 Ответить
Сумно. Але разом з тим сьогодні Дамаск впав, Літак Іл-76Т, на борту якого ймовірно перебував Асад, розбився поблизу Аль-Сувейрі. Диктатурі кінець, росіяни тікають через Тартус.
показать весь комментарий
08.12.2024 04:56 Ответить
Ну скоро побачимо їх в Україні. Знайшов бл чому радіти. А що асад ? Здох і х з ним.
показать весь комментарий
08.12.2024 05:19 Ответить
Ви пане Мур прям як антимайданівець, будь-яка повалена диктатура це добре, бо робить нашого основного ворога слабшим, а будь-яка Грузія сильнішим. Крім того ми для сирійців були взірцем, вони співчували нашій революції. Не бачу чому б не порадіти добрій справі.

показать весь комментарий
08.12.2024 05:40 Ответить
А можна посилання, цікаво стосовно грошей. Гроші то чиї і чому виводять? Україна взагалі то платить за зброю, потім обслуговування зовнішнього боргу, та багато різних проплат, ви про яку саме?
показать весь комментарий
08.12.2024 05:56 Ответить
Це Віта посікун перелогінилась. 😁 Вона тут вчора з ранку "попокупала" .
показать весь комментарий
08.12.2024 07:23 Ответить
Та я вже повідомив адміну про цю наташу.
показать весь комментарий
08.12.2024 07:43 Ответить
масковские агенти кругом, і при владі і в збройних силах і кругооом!
показать весь комментарий
08.12.2024 07:38 Ответить
Пять місяців безперервного просування рашистів і жодних висновків ,вони насамперед переймаются маленькими малонаселеними пунктами на курщині куди були перекинуті найкращі підрозділи ,замість стабілізації фронта на Донечині . Чому не знищуєтся логістика в лднр ,все це схоже на свідому здачу .
показать весь комментарий
08.12.2024 08:38 Ответить
Все згідно плану.. оманського плану, у виконанні проСирського
показать весь комментарий
08.12.2024 08:49 Ответить
Я так розумію що вони відходять на НОВІ заздалегідь побудовані укріплення )))), які, доречі, як виявилося, москалі будують набаааагато ліпше.
І так буде аж до весни, аж до Дніпра (а потім і далі напевно). За 3 роки Україна так і не змогла мобілізувати свій ВЛАСНИЙ ресурс. Нажаль. Тому окрім жартів більше нічого не залишається.
показать весь комментарий
08.12.2024 13:27 Ответить
І де оті загіни гарантувальників безпеки з племін Океінії та африканських племін. Скіки було галасу від зливного бачка аналу 1+1 та гамномарафону - наш найкращий вже всіх переміг. Безпека, мать твою риму.
показать весь комментарий
08.12.2024 20:19 Ответить
 
 