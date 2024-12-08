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Сутки на Донетчине: решисты ударили по многоэтажкам в Покровске, в Дачном убили двух человек

Обстріли Донецької області 7 грудня

Российские захватчики не прекращают атаковать города и села Донетчины. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Покровский, Бахмутский и Краматорский районы области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Дачном Кураховской громады погибли 2 человека.

По информации Покровской ГВА, за прошедшие сутки враг несколько раз наносил удары по Покровску.

В 7:10 произошел артиллерийский обстрел восточной части города: повреждены многоэтажные дома и гражданский автомобиль. Кроме того, в результате обстрела были обесточены микрорайоны "Солнечный", "Шахтерский", "Лазурный".

Около 11:30 враг нанес удар по западной части Покровска. Повреждены частное домовладение и газопровод.

0 13:25 произошел артиллерийский обстрел в центральной части города, повреждены 3 многоэтажных дома. Информация о пострадавших не поступала.

Краматорский район

В Катериновке Ильиновской громады 1 человек ранен, поврежден 1 объект. В Константиновской громаде повторно повреждены многочисленные дома.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 3 многоэтажки и 2 нежилых здания. В Северске повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 158 человек, в том числе 13 детей.

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Автор: 

обстрел (27114) Донецкая область (9636) Покровск (591) Дачное (18)


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Кацапи розпочали руйнувати Покровськ, а яке місто наступне? Де наші інженерні споруди перед Повковськом? Де наші дрони і ракети? Де наші міни? Коли ви вже слугориги нажеретеся, думаєте світ не бачить, як ви все крадете і мародерите і робите вигляд, що робите щось для оборони? Остання історія з мінами-муляжами на 23 мільярди варта уваги всього світу, але змінити вже нічого не можливо, механізм запущений. Зняття Залужного і 16 генералів Генштабу так просто не пройшло, фронт суне і суне в бік Дніпропетровської області, а хрипливе, одягнувши мілітарі їздить по Європі на різні заходи і на президентському літаку, ніби в нас все нормально.
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08.12.2024 10:10 Ответить
 
 