Сутки на Донетчине: решисты ударили по многоэтажкам в Покровске, в Дачном убили двух человек
Российские захватчики не прекращают атаковать города и села Донетчины. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Покровский, Бахмутский и Краматорский районы области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Дачном Кураховской громады погибли 2 человека.
По информации Покровской ГВА, за прошедшие сутки враг несколько раз наносил удары по Покровску.
В 7:10 произошел артиллерийский обстрел восточной части города: повреждены многоэтажные дома и гражданский автомобиль. Кроме того, в результате обстрела были обесточены микрорайоны "Солнечный", "Шахтерский", "Лазурный".
Около 11:30 враг нанес удар по западной части Покровска. Повреждены частное домовладение и газопровод.
0 13:25 произошел артиллерийский обстрел в центральной части города, повреждены 3 многоэтажных дома. Информация о пострадавших не поступала.
Краматорский район
В Катериновке Ильиновской громады 1 человек ранен, поврежден 1 объект. В Константиновской громаде повторно повреждены многочисленные дома.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 3 многоэтажки и 2 нежилых здания. В Северске повреждены 4 дома.
Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 158 человек, в том числе 13 детей.
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