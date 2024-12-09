Рашисти вдарили по ТЕС на Донеччині: загинув рятувальник, є поранені
Російські війська обстріляли одну з ТЕС на Донеччині, внаслідок чого загинув енергетик.
Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що рашисти завдали удару вранці 9 грудня.
"Внаслідок обстрілу загинув слюсар станції Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження", - йдеться в повідомленні.
Двоє працівників станції дістали поранення.
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співчуття рідним - ваша близька людина віддала своє життя, рятуючи інших.
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