УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10957 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 677 2

Рашисти вдарили по ТЕС на Донеччині: загинув рятувальник, є поранені

Російські війська обстріляли одну з ТЕС на Донеччині, внаслідок чого загинув енергетик.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рашисти завдали удару вранці 9 грудня.

"Внаслідок обстрілу загинув слюсар станції Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження", - йдеться в повідомленні.

Двоє працівників станції дістали поранення.

Також читайте: Доба на Донеччині: росіяни обстріляли 5 населених пунктів Донеччини, травмовано цивільну особу

РФ обстріляла ТЕС на Донеччині: загинув рятувальник

Автор: 

обстріл (28365) ТЕС (917) Донецька область (8401) жертва (248) війна в Україні (3738)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Герою Слава !

співчуття рідним - ваша близька людина віддала своє життя, рятуючи інших.

.
показати весь коментар
09.12.2024 16:45 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2024 17:08 Відповісти
 
 