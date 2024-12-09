Рашисти скинули вибухівку з дрона на чоловіка в Херсоні, коли той їхав на велосипеді

Російські війська атакували з дрона чоловіка у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Близько 14:00 він їхав на велосипеді, коли на нього з дрона скинули вибухівку.

64-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги

Його шпиталізували у середньому стані тяжкості.

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