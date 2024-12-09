УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10957 відвідувачів онлайн
Новини Війна
788 2

Рашисти скинули вибухівку з дрона на чоловіка в Херсоні, коли той їхав на велосипеді

РФ атакували з дрона чоловіка, який їхав на велосипеді в Херсоні

Російські війська атакували з дрона чоловіка у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Близько 14:00 він їхав на велосипеді, коли на нього з дрона скинули вибухівку.

64-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги

Його шпиталізували у середньому стані тяжкості.

Читайте: Ворог атакував дроном Дніпровський район Херсону: загинув чоловік, є поранені

Автор: 

обстріл (28365) Херсон (3344) війна в Україні (3738)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покидькам достатньо того що він є українцем.
показати весь коментар
09.12.2024 15:15 Відповісти
Переплутали.

показати весь коментар
09.12.2024 17:30 Відповісти
 
 