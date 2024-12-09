Рашисти скинули вибухівку з дрона на чоловіка в Херсоні, коли той їхав на велосипеді
Російські війська атакували з дрона чоловіка у Херсоні.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Близько 14:00 він їхав на велосипеді, коли на нього з дрона скинули вибухівку.
64-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги
Його шпиталізували у середньому стані тяжкості.
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Puzjaka
показати весь коментар09.12.2024 15:15 Відповісти Мені подобається 2
izzabaru #594100
показати весь коментар09.12.2024 17:30 Відповісти Мені подобається 0
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