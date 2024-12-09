Ворог атакував дроном Дніпровський район Херсону: загинув чоловік, є поранені

Сьогодні, 9 грудня, близько 11.30 ворог дроном атакував авто у Дніпровському районі Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви ворожого удару

За його словами, травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік.

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Є також поранені. 61-річний чоловік у передмісті теж постраждав внаслідок скиду рашистами вибухівки з дрона. У нього уламкові поранення.

Жінку 60 років, яка потрапила під ворожий обстріл у Центральному районі, ушпиталено з вибуховою травмою та уламковим пораненням.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували дроном вантажівку волонтерів в Оріхові.