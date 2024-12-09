Враг атаковал дроном Днепровский район Херсона: погиб мужчина, есть раненые

Сегодня, 9 декабря, около 11.30 враг дроном атаковал авто в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы вражеского удара

По его словам, травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина.

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Есть также раненые. 61-летний мужчина в пригороде тоже пострадал в результате сброса рашистами взрывчатки с дрона. У него осколочные ранения.

Женщина 60 лет, которая попала под вражеский обстрел в Центральном районе, госпитализирована со взрывной травмой и осколочным ранением.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали дроном грузовик волонтеров в Орехове.