Рашисты атаковали дроном грузовик волонтеров в Орехове

Сегодня, 9 декабря 2024 года, войска РФ ударили дроном по Орехову Запорожской области, попали в грузовик благотворительной организации.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Цинизм оккупантов не знает границ: враг ударил по волонтерам, которые обеспечивают гуманитарной помощью прифронтовые города и села. В Орехове вражеский дрон попал в грузовик, который принадлежит благотворительной организации. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Также читайте: На прошлой неделе РФ выпустила по Украине почти 500 КАБов и более 400 ударных БПЛА, - Зеленский. ВИДЕО