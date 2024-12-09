Рашисты атаковали дроном грузовик волонтеров в Орехове
Сегодня, 9 декабря 2024 года, войска РФ ударили дроном по Орехову Запорожской области, попали в грузовик благотворительной организации.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Цинизм оккупантов не знает границ: враг ударил по волонтерам, которые обеспечивают гуманитарной помощью прифронтовые города и села. В Орехове вражеский дрон попал в грузовик, который принадлежит благотворительной организации. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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