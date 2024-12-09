Рашисти атакували дроном вантажівку волонтерів в Оріхові
Сьогодні, 9 грудня 2024 року, війська РФ ударили дроном по Оріхову Запорізької області, влучили у вантажівку благодійної організації.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Цинізм окупантів не знає меж: ворог ударив по волонтерах, які забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста та села. В Оріхові ворожий дрон влучив у вантажівку, яка належить благодійній організації. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
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