Минулого тижня РФ випустила по Україні майже 500 КАБів та понад 400 ударних БПЛА, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський назвав кількість цілей, випущених російськими окупантами по Україні минулого тижня.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, протягом минулого тижня РФ застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.
"Цей щоденний терор і ця війна не можуть залишатися проблемою одного народу. Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, у Європі, в Америці, в усьому світі. Тільки разом ми здатні досягти справедливого миру", - додав він.
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+7 Luk Viktor
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+4 George Highbaud
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Ось стаття на цю тему:
@ "Супутникові знімки зафіксували чимало фронтових бомбардувальників Су-34 на авіабазі "Енгельс" поза зоною досяжності балістичних ракет ATACMS.
Російське окупаційне військо тримає на своїй авіабазі "Енгельс-2" чимало літаків різних типів і навіть фронтові бомбардувальники Су-34 - такий висновок можна зробити зі свіжих супутникових знімків за 7 грудня цього року, які оприлюднив OSINT-фахівець MT_Anderson на своєму https://x.com/MT_Anderson/status/1865544919265280398?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1865544919265280398%7Ctwgr%5E1948e3daca026942ff93f97b243053a92bc35534%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fl-media%2Faddarticles%2F акаунті у соцмережі X.
Так, передусім варто відзначити, що на аеродромі наразі розташовано низка бомбардувальників, це Ту-160 у кількості двох одиниць і ще один макет/намальований, а також Ту-95МС, чотири справжніх літаки і ще три намальованих/макети.
Також на знімках зафіксовано три військово-транспортних літаки, з них один Ан-12 і ще два Ил-76. Але найголовніше, що на знімках можна нарахувати одразу дев'ять фронтових бомбардувальників Су-34. І також ідентифікувати два винищувачі Су-27/30.
Для порівняння, у вересні цього року на авіабазі "Енгельс" https://defence-ua.com/news/skilki_tu_95_i_tu_160_moglo_buti_na_aerodromi_engels_v_rajoni_jakogo_sogodni_lunali_vibuhi-16624.html можна було побачити меншу кількість літаків, і це були в основному бомбардувальники (Ту-22, Ту-95 та Ту-160) і також ймовірно той самий Ан-12. А ще раніше у березні цього року - Ту-95 і Ту-160, загалом близько восьми літаків.
Повертаючись до Су-34, то варто відзначити, що аеродром "Енгельс" розташовано на відстані орієнтовно у 600 км від України, тож схоже, РФ вирішила частково саме сюди сховати свої фронтові бомбардувальники після того, як США раніше цього року дали "зелене світло" бити далекобійним озброєнням безпосередньо по РФ, у тому числі й ракетами ATACMS.
https://i.c97.org/ai/621874/aux-1733680297-ad4de4b7c27215e1e5d05e3362d0341a.jpg
https://i.c97.org/ai/621874/aux-1733680297-d7196fefac95ece00b39f9f3a41f7765.jpg
https://i.c97.org/ai/621874/aux-1733680297-c693ec9e7aa2a2fef6476eaf9de0bcf3.jpg
Або літаків/ракет/пілотів замало, або кацапська ппо досить потужна. А швидше за все, і те, й інше.