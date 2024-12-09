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Минулого тижня РФ випустила по Україні майже 500 КАБів та понад 400 ударних БПЛА, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав кількість цілей, випущених російськими окупантами по Україні минулого тижня.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом минулого тижня РФ застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

"Цей щоденний терор і ця війна не можуть залишатися проблемою одного народу. Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, у Європі, в Америці, в усьому світі. Тільки разом ми здатні досягти справедливого миру", - додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23764) обстріл (28365)


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Топ коментарі
+7
Статист, який підробляє в офісі дЄрмака в якості в.о. президента....
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09.12.2024 11:35
+5
Статист, який підробляє в якості президента....
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09.12.2024 11:30
+4
Разом з тим, жоден український F-16 ще не вразив в бою кацапський Су-34.

Або літаків/ракет/пілотів замало, або кацапська ппо досить потужна. А швидше за все, і те, й інше.
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09.12.2024 11:45
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Статист, який підробляє в якості президента....
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09.12.2024 11:30 Відповісти
Помилочка: "в.о.президента"
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09.12.2024 11:32 Відповісти
Статист, який підробляє в офісі дЄрмака в якості в.о. президента....
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09.12.2024 11:35 Відповісти
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09.12.2024 11:31 Відповісти
Кількість повітряних ударів ворога КАБами має знижуватись, оскільки, як повідомляє https://defence-ua.com/army_and_war/de_rf_hovaje_vid_udariv_atacms_svoji_su_34_na_aviabazi_engels_pomicheno_schonajmenshe_devjat_mashin-17398.html джерело, рашисти провели часткову передислокацію своїх носіїв КАБів подалі від зони ураження ракетами ATACMS.

Ось стаття на цю тему:

@ "Супутникові знімки зафіксували чимало фронтових бомбардувальників Су-34 на авіабазі "Енгельс" поза зоною досяжності балістичних ракет ATACMS.

Російське окупаційне військо тримає на своїй авіабазі "Енгельс-2" чимало літаків різних типів і навіть фронтові бомбардувальники Су-34 - такий висновок можна зробити зі свіжих супутникових знімків за 7 грудня цього року, які оприлюднив OSINT-фахівець MT_Anderson на своєму https://x.com/MT_Anderson/status/1865544919265280398?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1865544919265280398%7Ctwgr%5E1948e3daca026942ff93f97b243053a92bc35534%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fl-media%2Faddarticles%2F акаунті у соцмережі X.
Так, передусім варто відзначити, що на аеродромі наразі розташовано низка бомбардувальників, це Ту-160 у кількості двох одиниць і ще один макет/намальований, а також Ту-95МС, чотири справжніх літаки і ще три намальованих/макети.
Також на знімках зафіксовано три військово-транспортних літаки, з них один Ан-12 і ще два Ил-76. Але найголовніше, що на знімках можна нарахувати одразу дев'ять фронтових бомбардувальників Су-34. І також ідентифікувати два винищувачі Су-27/30.
Для порівняння, у вересні цього року на авіабазі "Енгельс" https://defence-ua.com/news/skilki_tu_95_i_tu_160_moglo_buti_na_aerodromi_engels_v_rajoni_jakogo_sogodni_lunali_vibuhi-16624.html можна було побачити меншу кількість літаків, і це були в основному бомбардувальники (Ту-22, Ту-95 та Ту-160) і також ймовірно той самий Ан-12. А ще раніше у березні цього року - Ту-95 і Ту-160, загалом близько восьми літаків.
Повертаючись до Су-34, то варто відзначити, що аеродром "Енгельс" розташовано на відстані орієнтовно у 600 км від України, тож схоже, РФ вирішила частково саме сюди сховати свої фронтові бомбардувальники після того, як США раніше цього року дали "зелене світло" бити далекобійним озброєнням безпосередньо по РФ, у тому числі й ракетами ATACMS.

https://i.c97.org/ai/621874/aux-1733680297-ad4de4b7c27215e1e5d05e3362d0341a.jpg

https://i.c97.org/ai/621874/aux-1733680297-d7196fefac95ece00b39f9f3a41f7765.jpg

https://i.c97.org/ai/621874/aux-1733680297-c693ec9e7aa2a2fef6476eaf9de0bcf3.jpg
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09.12.2024 11:37 Відповісти
Она и снизилась, раньше за 7 дней бывало до 1000 кабов, теперь до 500.
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09.12.2024 11:43 Відповісти
Разом з тим, жоден український F-16 ще не вразив в бою кацапський Су-34.

Або літаків/ракет/пілотів замало, або кацапська ппо досить потужна. А швидше за все, і те, й інше.
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09.12.2024 11:45 Відповісти
думаю тих ф-16 вже не має або вони пошкоджені, не чути що літають взагалі.
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09.12.2024 12:24 Відповісти
О, смарагдовий підрахуй!
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09.12.2024 11:55 Відповісти
підракуй куев....Ти краще доповідай чим відповили....падлюка зелена
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09.12.2024 12:14 Відповісти
а де наша відповідь де пекло і інші засоби враження чи тідьки як армата кацапська на бумазі
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09.12.2024 12:24 Відповісти
 
 