Минулого тижня РФ випустила по Україні майже 500 КАБів та понад 400 ударних БПЛА, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав кількість цілей, випущених російськими окупантами по Україні минулого тижня.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом минулого тижня РФ застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

"Цей щоденний терор і ця війна не можуть залишатися проблемою одного народу. Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, у Європі, в Америці, в усьому світі. Тільки разом ми здатні досягти справедливого миру", - додав він.

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