На прошлой неделе РФ выпустила по Украине почти 500 КАБов и более 400 ударных БПЛА, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский назвал количество целей, выпущенных российскими оккупантами по Украине на прошлой неделе.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в течение прошлой недели РФ применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов.
"Этот ежедневный террор и эта война не могут оставаться проблемой одного народа. Нужны совместные действия всех, кто ценит жизнь, в Европе, в Америке, во всем мире. Только вместе мы способны достичь справедливого мира", - добавил он.
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+7 Luk Viktor
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Ось стаття на цю тему:
@ "Супутникові знімки зафіксували чимало фронтових бомбардувальників Су-34 на авіабазі "Енгельс" поза зоною досяжності балістичних ракет ATACMS.
Російське окупаційне військо тримає на своїй авіабазі "Енгельс-2" чимало літаків різних типів і навіть фронтові бомбардувальники Су-34 - такий висновок можна зробити зі свіжих супутникових знімків за 7 грудня цього року, які оприлюднив OSINT-фахівець MT_Anderson на своєму https://x.com/MT_Anderson/status/1865544919265280398?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1865544919265280398%7Ctwgr%5E1948e3daca026942ff93f97b243053a92bc35534%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fl-media%2Faddarticles%2F акаунті у соцмережі X.
Так, передусім варто відзначити, що на аеродромі наразі розташовано низка бомбардувальників, це Ту-160 у кількості двох одиниць і ще один макет/намальований, а також Ту-95МС, чотири справжніх літаки і ще три намальованих/макети.
Також на знімках зафіксовано три військово-транспортних літаки, з них один Ан-12 і ще два Ил-76. Але найголовніше, що на знімках можна нарахувати одразу дев'ять фронтових бомбардувальників Су-34. І також ідентифікувати два винищувачі Су-27/30.
Для порівняння, у вересні цього року на авіабазі "Енгельс" https://defence-ua.com/news/skilki_tu_95_i_tu_160_moglo_buti_na_aerodromi_engels_v_rajoni_jakogo_sogodni_lunali_vibuhi-16624.html можна було побачити меншу кількість літаків, і це були в основному бомбардувальники (Ту-22, Ту-95 та Ту-160) і також ймовірно той самий Ан-12. А ще раніше у березні цього року - Ту-95 і Ту-160, загалом близько восьми літаків.
Повертаючись до Су-34, то варто відзначити, що аеродром "Енгельс" розташовано на відстані орієнтовно у 600 км від України, тож схоже, РФ вирішила частково саме сюди сховати свої фронтові бомбардувальники після того, як США раніше цього року дали "зелене світло" бити далекобійним озброєнням безпосередньо по РФ, у тому числі й ракетами ATACMS.
https://i.c97.org/ai/621874/aux-1733680297-ad4de4b7c27215e1e5d05e3362d0341a.jpg
https://i.c97.org/ai/621874/aux-1733680297-d7196fefac95ece00b39f9f3a41f7765.jpg
https://i.c97.org/ai/621874/aux-1733680297-c693ec9e7aa2a2fef6476eaf9de0bcf3.jpg
Або літаків/ракет/пілотів замало, або кацапська ппо досить потужна. А швидше за все, і те, й інше.