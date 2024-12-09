На прошлой неделе РФ выпустила по Украине почти 500 КАБов и более 400 ударных БПЛА, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал количество целей, выпущенных российскими оккупантами по Украине на прошлой неделе.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение прошлой недели РФ применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов.

"Этот ежедневный террор и эта война не могут оставаться проблемой одного народа. Нужны совместные действия всех, кто ценит жизнь, в Европе, в Америке, во всем мире. Только вместе мы способны достичь справедливого мира", - добавил он.

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