За прошедшие сутки рашисты убили человека на Херсонщине. Утром атаковали с БпЛА авто коммунального предприятия в пригороде Херсона. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки по деоккупированному правобережью Херсонской области российские войска били из артиллерии и различных видов БПЛА. Под огневым поражением армии РФ находились Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Новорайск и Гавриловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Отмечается, российские военные били по инфраструктуре. В населенных пунктах повреждены два частных дома, автомобили, учебное заведение и газопровод.

В течение дня войска РФ атаковали из артиллерии и БпЛА жилые кварталы Херсона и Антоновки.







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Утром 9 декабря российские оккупанты снова атаковали с беспилотника авто одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета.

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