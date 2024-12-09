За прошедшие сутки рашисты убили человека на Херсонщине. Утром атаковали с БпЛА авто коммунального предприятия в пригороде Херсона. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки по деоккупированному правобережью Херсонской области российские войска били из артиллерии и различных видов БПЛА. Под огневым поражением армии РФ находились Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Новорайск и Гавриловка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Отмечается, российские военные били по инфраструктуре. В населенных пунктах повреждены два частных дома, автомобили, учебное заведение и газопровод.
В течение дня войска РФ атаковали из артиллерии и БпЛА жилые кварталы Херсона и Антоновки.
Утром 9 декабря российские оккупанты снова атаковали с беспилотника авто одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета.
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