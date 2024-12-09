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За прошедшие сутки рашисты убили человека на Херсонщине. Утром атаковали с БпЛА авто коммунального предприятия в пригороде Херсона. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки по деоккупированному правобережью Херсонской области российские войска били из артиллерии и различных видов БПЛА. Под огневым поражением армии РФ находились Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Новорайск и Гавриловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Отмечается, российские военные били по инфраструктуре. В населенных пунктах повреждены два частных дома, автомобили, учебное заведение и газопровод.

В течение дня войска РФ атаковали из артиллерии и БпЛА жилые кварталы Херсона и Антоновки.

Обстріли 8 грудня Херсонщини
Обстріли 8 грудня Херсонщини
Обстріли 8 грудня Херсонщини

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Утром 9 декабря российские оккупанты снова атаковали с беспилотника авто одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета.

Люди работали в пригороде. Им повезло выжить. У трех работников КП - острая реакция на стрессУдар по авто 9 грудня
Удар по авто 9 грудня
Удар по авто 9 грудня
Удар по авто 9 грудня

Автор: 

Херсон (2815) Антоновка (67)


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09.12.2024 11:19 Ответить
 
 