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Новости
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Россияне в течение дня атаковали беспилотниками Херсон и область: один человек погиб, восемь раненых

росіяни з дронів атакували Херсонщину

Восьмово декабря в течение дня российские захватчики беспилотниками атаковали Херсон и область. В результате вражеских атак погиб мужчина, еще восемь человек получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Херсонской ГВА Романа Мрочко.

Около 10:00 враг атаковал с беспилотника Киндейку. Пострадал 43-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки вражеского беспилотника. Его доставили в больницу.

Около 11:30 оккупанты снова атаковали Киндейку сбросом взрывчатки с дрона. Пострадал 59-летний мужчина, его также доставили в больницу.

Около 12:00 российский дрон атаковал 40-летнюю женщину, которая находилась рядом с домом в Киндийке. Пострадавшую госпитализировали с минно-взрывной травмой, контузией и открытой раной лица.

Еще один человек пострадал вследствие сброса врагом взрывчатки с дрона в Киндийке около 12:00. Сейчас 79-летняя женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой и контузией.

В 15:49 Роман Мрочко сообщил, что в результате российского обстрела по Херсону погиб 73-летний мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем в результате атаки вражеского БПЛА в пригороде Херсона. У 62-летнего пострадавшего минно-взрывная травма и осколочное ранение.

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Около 14:30 оккупанты снова атаковали из БПЛА пригород Херсона. Пострадал 56-летний мужчина, он госпитализирован.

Уже после 17:00 в пригороде Херсона под атаку вражеского беспилотника попал 55-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В 19:06 Мрочко сообщил, что захватчики с дрона в очередной раз ударили по Антоновке.

"Вследствие обстрела минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 55-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован", - говорится в сообщении.

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Автор: 

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Каждая страна как живой организм должна иметь свой уникальный характер который предоставляет особую ценность на мировой арене и с которым вынуждены все считаться.

США имеет характер мирового жандарма с ядерной бомбой, от которого зависит порядок в мире.

Рашка имеет характер агрессивного гопника с ядерной бомбой, от которого все и всегда ожидают агрессии.

Какой характер имеет Украина? Этот вопрос имеет важную ценность так как давно пора Украине показать свой авторитет в мире и сделать все чтобы с этим авторитетом считались
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08.12.2024 20:30 Ответить
До речі, а як там у Херсоні "потужна" мобільна пекарня від піарщика сивочолого? Привіз, пропіарився, сфоткався, розібрав і відвіз.)
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08.12.2024 20:34 Ответить
Куди відвіз?
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08.12.2024 21:52 Ответить
 
 