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Росіяни впродовж дня атакували безпілотниками Херсон та область: одна людина загинула, восьмеро поранених

росіяни з дронів атакували Херсонщину

Впродовж дня неділі, 8 грудня, російські загарбники безпілотниками атакували Херсон та область. Внаслідок ворожих атак загинув чоловік, ще вісім осіб зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення очільника Херсонської МВА Романа Мрочко.

Близько 10:00 ворог атакував з безпілотника Кіндійку. Постраждав 43-річний чоловік. Він дістав  мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника. Його доправили в лікарню.

Близько 11:30 окупанти знову атакували Кіндійку скидом вибухівки з дрона. Постраждав 59-річний чоловік, його також доправили в лікарню.

Близько 12:00 російський дрон атакував 40-річну жінку, яка перебувала поряд із будинком у Кіндійці. Потерпілу ушпиталили з мінно-вибуховою травмою, контузією та відкритою раною обличчя.

Ще одна людина постраждала внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Кіндійці близько 12:00. Наразі 79-річна жінка ушпиталена з мінно-вибуховою травмою та контузією.

О 15:49 Роман Мрочко повідомив, що внаслідок російського обстрілу по Херсону загинув 73-річний чоловік. Він дістав травми, несумісні з життям.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок атаки ворожого БпЛА в передмісті Херсона. У 62-річного потерпілого мінно-вибухова травма та уламкове поранення.

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Близько 14:30 окупанти знову атакували з БпЛА передмістя Херсона. Постраждав 56-річний чоловік, він ушпиталений.

Вже після 17:00 у передмісті Херсона під атаку ворожого безпілотника потрапив 55-річний чоловік. Його у тяжкому стані доставили до лікарні. 

О 19:06 Мрочко повідомив, що загарбники з дрона вчергове вдарили по Антонівці.

"Внаслідок цього мінно-вибухову травму та уламкові поранення дістав 55-річний чоловік. Наразі він ушпиталений", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4133) обстріл (28365) Херсон (3344) Херсонська область (5728) війна в Україні (3738)


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Каждая страна как живой организм должна иметь свой уникальный характер который предоставляет особую ценность на мировой арене и с которым вынуждены все считаться.

США имеет характер мирового жандарма с ядерной бомбой, от которого зависит порядок в мире.

Рашка имеет характер агрессивного гопника с ядерной бомбой, от которого все и всегда ожидают агрессии.

Какой характер имеет Украина? Этот вопрос имеет важную ценность так как давно пора Украине показать свой авторитет в мире и сделать все чтобы с этим авторитетом считались
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08.12.2024 20:30 Відповісти
До речі, а як там у Херсоні "потужна" мобільна пекарня від піарщика сивочолого? Привіз, пропіарився, сфоткався, розібрав і відвіз.)
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08.12.2024 20:34 Відповісти
Куди відвіз?
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08.12.2024 21:52 Відповісти
 
 