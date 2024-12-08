Рашисти скинули з дрона снаряд на будинок у Херсоні: була пожежа. ФОТО

Сьогодні, 8 грудня 2024 року, вночі окупанти скинули снаряд із ворожого БПЛА на житловий будинок в одному з районів м. Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок влучання снаряда полум’я охопило весь дах будинку.

За даними рятувальників, пожежу було ліквідовано.

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Раніше речник УДА "Південь" Сергій Братчук заявляв, що окупанти проводять штурмові дії на Херсонщині, щоб захопити острівну зону на Дніпрі.