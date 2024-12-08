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Рашисти скинули з дрона снаряд на будинок у Херсоні: була пожежа. ФОТО

Сьогодні, 8 грудня 2024 року, вночі окупанти скинули снаряд із ворожого БПЛА на житловий будинок в одному з районів м. Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок влучання снаряда полум’я охопило весь дах будинку.

За даними рятувальників, пожежу було ліквідовано.

Також читайте: За добу ворог обстріляв 10 населених пунктів Херсонщини. Зранку вдарив по Комишанах та Антонівці. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону

Раніше речник УДА "Південь" Сергій Братчук заявляв, що окупанти проводять штурмові дії на Херсонщині, щоб захопити острівну зону на Дніпрі.

Автор: 

обстріл (28365) Херсон (3344) ДСНС (5098)


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То який то дрон має бути щоб такого снаряда поніс..
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08.12.2024 09:27 Відповісти
 
 