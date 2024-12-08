Рашисты сбросили с дрона снаряд на дом в Херсоне: был пожар. ФОТО

Сегодня, 8 декабря 2024 года, ночью оккупанты сбросили снаряд с вражеского БПЛА на жилой дом в одном из районов г. Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попадания снаряда пламя охватило всю крышу дома.

По данным спасателей, пожар был ликвидирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов Херсонщины. Утром ударил по Камышанам и Антоновке. ФОТОРЕПОРТАЖ







Ранее спикер УДА "Юг" Сергей Братчук заявлял, что оккупанты проводят штурмовые действия на Херсонщине, чтобы захватить островную зону на Днепре.