Рашисты сбросили с дрона снаряд на дом в Херсоне: был пожар. ФОТО
Сегодня, 8 декабря 2024 года, ночью оккупанты сбросили снаряд с вражеского БПЛА на жилой дом в одном из районов г. Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате попадания снаряда пламя охватило всю крышу дома.
По данным спасателей, пожар был ликвидирован.
Ранее спикер УДА "Юг" Сергей Братчук заявлял, что оккупанты проводят штурмовые действия на Херсонщине, чтобы захватить островную зону на Днепре.
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Валерій Кваша
показать весь комментарий08.12.2024 09:27 Ответить Мне нравится 1
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