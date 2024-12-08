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Рашисты сбросили с дрона снаряд на дом в Херсоне: был пожар. ФОТО

Сегодня, 8 декабря 2024 года, ночью оккупанты сбросили снаряд с вражеского БПЛА на жилой дом в одном из районов г. Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попадания снаряда пламя охватило всю крышу дома.

По данным спасателей, пожар был ликвидирован.

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Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону

Ранее спикер УДА "Юг" Сергей Братчук заявлял, что оккупанты проводят штурмовые действия на Херсонщине, чтобы захватить островную зону на Днепре.

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обстрел (27114) Херсон (2815) ГСЧС (4965)


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То який то дрон має бути щоб такого снаряда поніс..
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08.12.2024 09:27 Ответить
 
 