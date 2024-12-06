За сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов Херсонщины. Утром ударил по Камышанам и Антоновке. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки от вражеских атак страдали Херсон, Антоновка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Станислав, Томина Балка, Одрадокаменка и Осокоровка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Из артиллерии российские военные обстреляли центр Херсона и повредили гостиничный комплекс и многоэтажный дом. Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на машину в Днепровском районе Херсона. 53-летний мужчина получил минно-взрывную травму и множественные ранения мягких тканей головы, правого плеча, спины и бедра.

В Камышанах из-за артиллерийских обстрелов повреждены три частных дома.

В Антоновке оккупанты сбросили с дрона боеприпас во двор 51-летнего местного жителя. В результате мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения туловища и обеих верхних конечностей. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также в результате сбрасывания поврежден еще один дом в пригороде Херсона.

Днем военные РФ из ракетных систем залпового огня атаковали Томину Балку. В результате взрывов повреждены четыре частных дома и ранен 67-летний местный житель. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения правого бедра и левой голени.

В течение ночи враг бил из артиллерии по Белозерке. В результате атаки поврежден жилой дом. В доме разрушены крыша и стены, выбиты окна и двери.

Пострадала женщина. Она получила осколочные ранения руки и ноги.





Около 7:30 6 декабря российская оккупационная армия ударила по Камышанам. В результате обстрела пострадал 45-летний мужчина. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Бригада "экстренки" оказала ему помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Утром оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жительницу Антоновки. Пострадала 62-летняя женщина. Ее с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ног доставили в больницу. Сейчас пострадавшая - под наблюдением медиков.

Также 6 декабря в Херсоне под российский обстрел попал 16-летний подросток. У парня диагностировали минно-взрывную травму и контузию. Сейчас медики его дообследуют и оказывают необходимую помощь.

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