В течение дня россияне атаковали Херсон и область: два человека погибли, а 8 - получили ранения (обновлено)

В течение дня 4 декабря российские войска атаковали Херсон и Херсонскую область. Вследствие атак есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Херсон

В результате сброса врагом взрывчатки с дрона пострадал еще один херсонец. Это произошло в Днепровском районе около 10:30. 56-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левого предплечья. Сейчас пострадавший в больнице. Продолжается дообследование.

получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левого предплечья. Сейчас пострадавший в больнице. Продолжается дообследование. 54-летний херсонец сам обратился к медикам. Ему диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Херсонщина

Киндейка

Около 9:30 российские оккупанты с беспилотника атаковали Киндейку. В результате этой вражеской атаки минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 64-летний мужчина. Он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи

Он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи Из Киндейки доставлен в больницу 57-летний мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

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Антоновка

Стало известно о еще двух раненых в Антоновке в результате вражеских атак. 79-летнюю женщину доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча. Сейчас она дообследуется.

в результате вражеских атак. доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча. Сейчас она дообследуется. Мужчина 60 лет сам обратился к врачам. У него минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

сам обратился к врачам. У него минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Травмы, несовместимые с жизнью, в результате сброса врагом взрывчатки с дрона получил 67-летний мужчина. Соболезнования родным и близким погибшего.

Велетенское

В Велетенском российская оккупационная армия атаковала из беспилотника местного жителя. В результате сброса взрывчатки с дрона ранения получил 51-летний мужчина. У него – взрывная травма и ранение голени. Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

"По уточненным данным, один из раненых в гигантском — 21-летний мужчина, умер", - сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Миловое

Кроме того, в результате вражеских атак пострадали мужчина в поселке Миловое.

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Напомним, недавно издание Financial Times, со ссылкой на слова главы Херсонской ОВА Александра Прокудина писало о том, что РФ хочет начать наступление на Херсон, подготовили 300 лодок для пересечения реки.