Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: три человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг не прекращает обстреливать населенные пункты Бериславского и Херсонского районов из артиллерии, минометов и БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

В Одрадокаменке Бериславского района в вечернее время мужчина наступил на вражескую противопехотную мину и получил травму ноги. Для доставки пострадавшего в больницу выехала эвакуационная группа из сотрудников полиции. Правоохранители забрали раненого и двигались в медицинское учреждение, но также попали в ловушку врага и наехали на противопехотную мину. Автомобиль получил повреждения колеса, полицейские и эвакуированный не пострадали.

В течение суток военные РФ сбрасывали на Антоновку боеприпасы с дронов. Утром взрывное устройство попало во двор 61-летнего местного жителя. Он получил множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. Еще один ровесник предыдущего пострадавшего получил ранения в результате аналогичной атаки на улице. Мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей госпитализировали. Обоих пострадавших госпитализировали.

Под атаками вражеских беспилотников находились и прибрежные территории Днепровского и Корабельного районов Херсона. Там повреждены три частных дома и три автомобиля.

Также в Станиславе российские военные сбрасывали боеприпасы с дронов во двор местных жителей. В результате взрывов повреждения получили два частных дома, гараж и автомобиль.

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