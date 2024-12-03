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Враг обстрелял Херсон: погибла женщина

Загрози прориву російських окупантів на Херсон немає

Войска РФ ночью 3 декабря 2024 года обстреляли Днепровский район Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате удара тяжелые ранения получила 75-летняя женщина. Она погибла на месте.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 1 декабря рашисты убили трех гражданских на Херсонщине, 13 человек получили ранения. Также сообщалось, что в Херсоне постепенно восстанавливается электроснабжение.

Автор: 

обстрел (27093) Херсон (2810)


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