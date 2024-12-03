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Ворог обстріляв Херсон: загинула жінка

Загрози прориву російських окупантів на Херсон немає

Війська РФ вночі 3 грудня 2024 року обстріляли Дніпровський район Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок удару важкі поранення дістала 75-річна жінка. Вона загинула на місці.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 1 грудня рашисти вбили трьох цивільних на Херсонщині, 13 осіб дістали поранення. Також повідомлялося, що у Херсоні поступово відновлюється електропостачання.

Автор: 

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