Доба на Херсонщині: рашисти вбили трьох цивільних, 13 дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Садове, Білозерка, Комишани, Приозерне, Інженерне, Веселе, Золота Балка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили автобуси та приватний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 13 дістали поранення.

У Бериславському районі минулої доби під ворожим вогнем окупантів опинилися Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади, а саме: с.Золота Балка та с.Тягинка. Про це повідомив начальник Бериславської РВА Олександр Літвінов.

Ворог завдав артилерійських обстрілів по с.Золота Балка. Крім того, окупанти використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували с.Тягинка. Пошкоджень та руйнацій зазнали житлові будинки та господарські споруди мешканців.

Внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі у с.Одрадокам'янка поранення отримав 44-річний чоловік. Також по медичну допомогу звернувся 59-річний чоловік у м.Берислав, який зазнав поранення 26 листопада 2024 року.

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