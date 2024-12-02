Сутки на Херсонщине: рашисты убили трех гражданских, еще 13 - получили ранения
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Садовое, Белозерка, Камышаны, Приозерное, Инженерное, Веселое, Золотая Балка и город Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
"Российские военные били по критической инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали автобусы и частный автомобиль", - говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 13 - получили ранения.
В Бериславском районе за прошедшие сутки под вражеским огнем оккупантов оказались Новоалександровская и Тягинская территориальные громады, а именно: с.Золотая Балка и с.Тягинка. Об этом сообщил начальник Бериславской РВА Александр Литвинов.
Враг нанес артиллерийские обстрелы по с.Золотая Балка. Кроме того, оккупанты используя беспилотные летательные аппараты, атаковали с.Тягинка. Повреждения и разрушения получили жилые дома и хозяйственные постройки жителей.
В результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в с.Одрадокаменка ранения получил 44-летний мужчина. Также, за медицинской помощью обратился 59-летний мужчина в г.Берислав, который получил ранения 26 ноября 2024 года.
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