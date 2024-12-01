Рашисти знову атакували з безпілотника рейсовий автобус у Херсоні: поранено жінку

Ворог продовжує підступно атакувати мирних жителів у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, орієнтовно о 15:40 у Херсоні окупанти знову атакували з безпілотника рейсовий автобус.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранення дістала 44-річна жінка.

Потерпілу з мінно- вибуховою травмою доправили до лікарні. Нині медики її дообстежують.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами громадський транспорт у Херсоні: 3 людини загинули, 7 - поранені. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 10.