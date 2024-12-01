Рашисти знову атакували з безпілотника рейсовий автобус у Херсоні: поранено жінку
Ворог продовжує підступно атакувати мирних жителів у Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, орієнтовно о 15:40 у Херсоні окупанти знову атакували з безпілотника рейсовий автобус.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранення дістала 44-річна жінка.
Потерпілу з мінно- вибуховою травмою доправили до лікарні. Нині медики її дообстежують.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами громадський транспорт у Херсоні: 3 людини загинули, 7 - поранені. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 10.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він шо: в минулому нехарашо обіжав маленьких рузьгих?