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Новини
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Рашисти знову атакували з безпілотника рейсовий автобус у Херсоні: поранено жінку

Удар по Херсону

Ворог продовжує підступно атакувати мирних жителів у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, орієнтовно о 15:40 у Херсоні окупанти знову атакували з безпілотника рейсовий автобус.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранення дістала 44-річна жінка.

Потерпілу з мінно- вибуховою травмою доправили до лікарні. Нині медики її дообстежують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Херсоні: є поранені

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами громадський транспорт у Херсоні: 3 людини загинули, 7 - поранені. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 10.

Автор: 

обстріл (28392) Херсон (3349)


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слово росіянин тепер асоціюється тільки з під@расом
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01.12.2024 16:46 Відповісти
Знов до того автобуса *********!
Він шо: в минулому нехарашо обіжав маленьких рузьгих?
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01.12.2024 17:01 Відповісти
Чому від Херсону не можете кацапіа відігнати ? Чи це частина договорняка ?
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01.12.2024 17:10 Відповісти
Іди в плавні і віджени через Дніпро...а от чому дали їм звідти вийти це вже питання до зеленої наволочі
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01.12.2024 17:29 Відповісти
 
 