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Удар РФ по автобусу у Херсоні: кількість поранених зросла до 10, п’ять людей у важкому стані. ФОТО

Через сьогоднішній ранковий удар по автобусу у Херсоні загинули троє людей, кількість поранених зросла до 10.

Про це Суспільному повідомив завідувач хірургічного відділення міської лікарні Віталій Хомуха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, в автобусі перебували близько 15 херсонців. Троє загинули, десятьох поранених шпиталізували.

"З них трьох ми доправили до обласної лікарні за профілем, бо в них були пошкодження голови. Семеро людей шпиталізували з травмами різного ступеня тяжкості. П'ятеро - тяжко поранені. Вони у реанімації, прооперовані. На даний час їхньому життю загрози немає", - говорить лікар.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: загинула медпрацівниця, є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Він також додав, що в людей діагностували осколкові поранення, різноманітні поранення грудної клітини, живота, рук та ніг.

удар по маршрутці в Херсоні

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами громадський транспорт у Херсоні: 3 людини загинули, 7 - поранені.

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обстріл (28392) поранення (2801) Херсон (3349)


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Ну і як там поживає женевська конвенція , чи на ній можна ставити червоний хрест .
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01.12.2024 13:37 Відповісти
Питання до ЗЕвлади , а чому Херсон не прикритий навіть від дронів ? Хтось з вас паскуд відповість ?
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01.12.2024 13:55 Відповісти
все в куче, ЗСУ влада, дроны, зе влада....
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01.12.2024 14:07 Відповісти
И заканчивать войну нииизя,а то снова нападает через 100 лет. Лучше пусть гибнут наши люди пачками каждый день и с кучей потерянной территорией ежедневно! Да зеля?
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01.12.2024 20:10 Відповісти
 
 