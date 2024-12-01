Удар РФ по автобусу у Херсоні: кількість поранених зросла до 10, п’ять людей у важкому стані. ФОТО

Через сьогоднішній ранковий удар по автобусу у Херсоні загинули троє людей, кількість поранених зросла до 10.

Про це Суспільному повідомив завідувач хірургічного відділення міської лікарні Віталій Хомуха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, в автобусі перебували близько 15 херсонців. Троє загинули, десятьох поранених шпиталізували.

"З них трьох ми доправили до обласної лікарні за профілем, бо в них були пошкодження голови. Семеро людей шпиталізували з травмами різного ступеня тяжкості. П'ятеро - тяжко поранені. Вони у реанімації, прооперовані. На даний час їхньому життю загрози немає", - говорить лікар.

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Він також додав, що в людей діагностували осколкові поранення, різноманітні поранення грудної клітини, живота, рук та ніг.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами громадський транспорт у Херсоні: 3 людини загинули, 7 - поранені.