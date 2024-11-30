Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: загинула медпрацівниця, є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 29 листопада 2024 року, населені пункти Бериславського та Херсонського районів, Херсон та передмістя цілодобово перебували під ударами ворожої армії. По житловій забудові та цивільних автомобілях росіяни били з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації та БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, від обстрілів противника потерпали Херсон, Придніпровське, Антонівка, Білозерка, Дар’ївка, Комишани, Ромашкове, Садове, Зимівник, Микільське, Осокорівка, Петропавліка, Монастирське та Зміївка.

Наслідки ворожих обстрілів

Внаслідок чергових ворожих атак пошкоджено сімнадцять приватних будинків та два автомобілі.

Вночі з артилерії війська РФ вдарили по Комашинах, там пошкоджено два приватні будинки.

Вранці у Антонівці через скид вибухівки з дрона біля медичного закладу травми, несумісні з життям, отримала 44-річна працівниця установи.

У Білозерці та Зимівнику внаслідок ворожих артилерійських обстрілів пошкоджено вісім приватних будинків та автомобіль.

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У Дар’ївці внаслідок артилерійського обстрілу біля садового підприємства вибухові травми, уламкові поранення та контузії отримали 57-річна жінка та 59-річний чоловік.

Внаслідок удару балістичною ракетою в Бериславському районі поранення отримала 59-річна жителька Новоолександрівської громади. Жінку з мінно-вибуховою травмою та осколковим поранням госпіталізовали.

Через скид вибухівки з беспілотників в Ромашковому та Микільському пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

Монастирське росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню, пошкоджень зазнав приватний будинок.

У Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду вибухівки з безпілотника мінно-вибухову травму та уламкове поранення гомілки отримав 45-річний чоловік.

У Корабельному районі міста артобстрілом пошкоджено приватний будинок.













На місцях ворожих "прильотів" працювали всі екстрені служби, які збирали речові докази, документували та ліквідовували наслідки обстрілів, надавали допомогу постраждалим.

Як повідомлялося, сьогодні ворог скинув вибухівку на маршрутку в Херсоні, є поранені.