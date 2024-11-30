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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: погибла медработница, есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 29 ноября 2024 года, населенные пункты Бериславского и Херсонского районов, Херсон и пригород круглосуточно находились под ударами вражеской армии. По жилой застройке и гражданским автомобилям россияне били из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, авиации и БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, от обстрелов противника страдали Херсон, Приднепровское, Антоновка, Белозерка, Дарьевка, Камышаны, Ромашково, Садовое, Зимовник, Никольское, Осокоровка, Петропавлика, Монастырское и Змиевка.

Последствия вражеских обстрелов

В результате очередных вражеских атак повреждены семнадцать частных домов и два автомобиля.

Ночью из артиллерии войска РФ ударили по Комашинам, там повреждены два частных дома.

Утром в Антоновке из-за сбрасывания взрывчатки с дрона возле медицинского учреждения травмы, несовместимые с жизнью, получила 44-летняя работница учреждения.

В Белозерке и Зимовнике в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены восемь частных домов и автомобиль.

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В Дарьевке в результате артиллерийского обстрела возле садового предприятия взрывные травмы, осколочные ранения и контузии получили 57-летняя женщина и 59-летний мужчина.

В результате удара баллистической ракетой в Бериславском районе ранения получила 59-летняя жительница Новоалександровской громады. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением госпитализировали.

Из-за сбрасывания взрывчатки с беспилотников в Ромашковом и Никольском повреждены два частных дома и автомобиль.

Монастырское россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня, повреждения получил частный дом.

В Днепровском районе Херсона в результате сброса взрывчатки с беспилотника минно-взрывную травму и осколочное ранение голени получил 45-летний мужчина.

В Корабельном районе города артобстрелом поврежден частный дом.

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини

На местах вражеских "прилетов" работали все экстренные службы, которые собирали вещественные доказательства, документировали и ликвидировали последствия обстрелов, оказывали помощь пострадавшим.

Как сообщалось, сегодня враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Херсоне, есть раненые.

Автор: 

Херсон (2792) Херсонская область (4718) Садовое (1) Антоновка (1) Ромашково (2) Приднепровское (1)


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фашиська росія перетворилась в справжню терористичну злочину орду ,з ким ви варвари воюєте з мирними громадянами ?
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30.11.2024 11:58 Ответить
 
 