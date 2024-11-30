Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: погибла медработница, есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 29 ноября 2024 года, населенные пункты Бериславского и Херсонского районов, Херсон и пригород круглосуточно находились под ударами вражеской армии. По жилой застройке и гражданским автомобилям россияне били из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, авиации и БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, от обстрелов противника страдали Херсон, Приднепровское, Антоновка, Белозерка, Дарьевка, Камышаны, Ромашково, Садовое, Зимовник, Никольское, Осокоровка, Петропавлика, Монастырское и Змиевка.
Последствия вражеских обстрелов
В результате очередных вражеских атак повреждены семнадцать частных домов и два автомобиля.
Ночью из артиллерии войска РФ ударили по Комашинам, там повреждены два частных дома.
Утром в Антоновке из-за сбрасывания взрывчатки с дрона возле медицинского учреждения травмы, несовместимые с жизнью, получила 44-летняя работница учреждения.
В Белозерке и Зимовнике в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены восемь частных домов и автомобиль.
В Дарьевке в результате артиллерийского обстрела возле садового предприятия взрывные травмы, осколочные ранения и контузии получили 57-летняя женщина и 59-летний мужчина.
В результате удара баллистической ракетой в Бериславском районе ранения получила 59-летняя жительница Новоалександровской громады. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением госпитализировали.
Из-за сбрасывания взрывчатки с беспилотников в Ромашковом и Никольском повреждены два частных дома и автомобиль.
Монастырское россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня, повреждения получил частный дом.
В Днепровском районе Херсона в результате сброса взрывчатки с беспилотника минно-взрывную травму и осколочное ранение голени получил 45-летний мужчина.
В Корабельном районе города артобстрелом поврежден частный дом.
На местах вражеских "прилетов" работали все экстренные службы, которые собирали вещественные доказательства, документировали и ликвидировали последствия обстрелов, оказывали помощь пострадавшим.
Как сообщалось, сегодня враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Херсоне, есть раненые.
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