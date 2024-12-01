Війська РФ атакували дронами громадський транспорт у Херсоні: 3 людини загинули, 7 - поранені
Зранку 1 грудня 2024 року війська РФ атакували дронами Херсон, є жервти.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Жахливий ранок для Херсона. Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", - зазначив він.
Жертви російської атаки
Попередньо, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів.
Детальніша інформація уточнюється.
Ще 7 херсонців дістали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що упродовж 30 листопада в Херсоні внаслідок російської агресії 2 людей загинули і 13 - дістали поранення.
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