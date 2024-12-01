УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10706 відвідувачів онлайн
Новини
1 519 7

Війська РФ атакували дронами громадський транспорт у Херсоні: 3 людини загинули, 7 - поранені

Дрон з вибухівкою

Зранку 1 грудня 2024 року війська РФ атакували дронами Херсон, є жервти.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Жахливий ранок для Херсона. Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", - зазначив він.

Також читайте: Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Херсоні: є поранені

Жертви російської атаки

Попередньо, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів.

Детальніша інформація уточнюється.

Ще 7 херсонців дістали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що упродовж 30 листопада в Херсоні внаслідок російської агресії 2 людей загинули і 13 - дістали поранення.

Автор: 

обстріл (28392) Херсон (3349) жертви (1792) жертва (248) дрони (4678)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хіба лаптерилі заслуговують на життя?!
показати весь коментар
01.12.2024 09:50 Відповісти
Кацапські потвори були терористами і ними залишаться до кінця свого життя.
показати весь коментар
01.12.2024 09:53 Відповісти
Немає в світі більш огидної істоти чим кровожерливий кацап ,з ким ви воюєте варвари ?такого нацисти навіть не творили ,тому кожен рашист що примйшов на нашу земллю має здохнути ,будь проклята фашиська росія.
показати весь коментар
01.12.2024 10:06 Відповісти
На жаль прокляття це замало. Потрібні ракети, ракети, ракети а якщо ми до сих пір не проводимо роботи по відновленню ядерного статусу, то ми кінчені дебіли.
показати весь коментар
01.12.2024 10:09 Відповісти
Дивує чому українці не питають в зебіла де наш захист. Ото щодня завуалювати його сторінки в соцмережах і скрізь.
показати весь коментар
01.12.2024 10:20 Відповісти
Путін ти чмо я маму твою їбав
показати весь коментар
01.12.2024 10:27 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2024 13:05 Відповісти
 
 