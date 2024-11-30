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Упродовж дня в Херсоні внаслідок атак росіян 2 людей загинули, а 13 - були поранені

Ситуація зі світлом у Херсоні

Від ранку 30 листопада в Херсоні внаслідок російської агресії 2 людей загинули і 13 - дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр  Херсонської міської військової адміністрації

Нагадаємо, вранці ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі. Постраждали 4 людини.

  • Пізніше повідомили, що внаслідок цієї атаки травми, несумісні з життям, дістав 46-річний херсонець.

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  • Також згодом в ХМВА написали, що внаслідок атаки ворожого дрона на Дніпровський район після 11.00 загинула ще одна людина: травми, несумісні з життям, отримала 48-річна жінка.
  • Увечері повідомили, що з передмістя до лікарні доправлено 41-річного чоловіка. Після 18.00 він потрапив під атаку ворожого дрона і отримав контузію, мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення.

"Співчуття рідним та близьким загиблих. Пораненим якнайшвидшого одужання", - резюмували у МВА.

Також читайте: Наслідки ракетної атаки РФ: Миколаїв і Херсон другу добу залишаються без світла

Раніше повідомлялося, що в Херсоні поступово відновлюють електропостачання після майже двох днів його відсутності внаслідок масованої атаки РФ по Україні 28 листопада.

Автор: 

обстріл (28392) Херсон (3349) жертва (248)


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30.11.2024 21:25 Відповісти
 
 