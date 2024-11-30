Упродовж дня в Херсоні внаслідок атак росіян 2 людей загинули, а 13 - були поранені
Від ранку 30 листопада в Херсоні внаслідок російської агресії 2 людей загинули і 13 - дістали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської міської військової адміністрації
Нагадаємо, вранці ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі. Постраждали 4 людини.
- Пізніше повідомили, що внаслідок цієї атаки травми, несумісні з життям, дістав 46-річний херсонець.
- Також згодом в ХМВА написали, що внаслідок атаки ворожого дрона на Дніпровський район після 11.00 загинула ще одна людина: травми, несумісні з життям, отримала 48-річна жінка.
- Увечері повідомили, що з передмістя до лікарні доправлено 41-річного чоловіка. Після 18.00 він потрапив під атаку ворожого дрона і отримав контузію, мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення.
"Співчуття рідним та близьким загиблих. Пораненим якнайшвидшого одужання", - резюмували у МВА.
Раніше повідомлялося, що в Херсоні поступово відновлюють електропостачання після майже двох днів його відсутності внаслідок масованої атаки РФ по Україні 28 листопада.
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показати весь коментар30.11.2024 21:25 Відповісти Мені подобається 0
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