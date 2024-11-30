В течение дня в Херсоне в результате атак россиян 2 человека погибли, 13 были ранены

С утра 30 ноября в Херсоне в результате российской агрессии 2 человека погибли, 13 - получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской городской военной администрации

Напомним, утром враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе. Пострадали 4 человека.

Позже сообщили, что в результате этой атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 46-летний херсонец.

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Также впоследствии в ХГВА написали, что в результате атаки вражеского дрона на Днепровский район после 11.00 погиб еще один человек: травмы, несовместимые с жизнью, получила 48-летняя женщина.

Вечером сообщили, что из пригорода в больницу доставлен 41-летний мужчина. После 18.00 он попал под атаку вражеского дрона и получил контузию, минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения.

"Соболезнования родным и близким погибших. Раненым скорейшего выздоровления", - резюмировали в ГВА.

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Ранее сообщалось, что в Херсоне постепенно восстанавливают электроснабжение после почти двух дней его отсутствия в результате массированной атаки РФ по Украине 28 ноября.