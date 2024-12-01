Внаслідок скиду з дрона в Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко

1 грудня в Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко. Вона була серед пасажирів автобуса, на який вранці російські терористи скинули вибухівку з дрона.

Про це написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Я особисто знав Римму більше 10 років, ми співпрацювали над різними проєктами. Вона була дуже світлою людиною з активною життєвою позицією, завжди готовою допомогти. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях!" - написав він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами громадський транспорт у Херсоні: 3 людини загинули, 7 - поранені.

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