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Новини
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Внаслідок скиду з дрона в Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко

Волонтерка Римма Бараненко

1 грудня в Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко. Вона була серед пасажирів автобуса, на який вранці російські терористи скинули вибухівку з дрона.

Про це написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Я особисто знав Римму більше 10 років, ми співпрацювали над різними проєктами. Вона була дуже світлою людиною з активною життєвою позицією, завжди готовою допомогти. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях!" - написав він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами громадський транспорт у Херсоні: 3 людини загинули, 7 - поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по автобусу у Херсоні: кількість поранених зросла до 10, п’ять людей у важкому стані. ФОТО

Автор: 

обстріл (28392) Херсон (3349) жертви (1792) волонтери (1332)


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Топ коментарі
+23
Боже! Якщо ти є, то прошу: надішли всі кари свої на московію! Не для себе прошу - світу легше жити стане!
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01.12.2024 19:53
+14
Ми ніколи не били по "мирняку". Ну і що це нам дало? Кацапи вважають нас лохами, себе наділяють правом знищувати українців всюди і за будь яких обставин і навіть думки не пускають що ми можемо відповідати дзеркально. Ми так війну не виграємо. Потрібно знищувати жінок, дітей матерів, батьків, дідів тієї окупантської мразоти яка вдерлася в Україну.
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01.12.2024 20:10
+9
Що ж гинуть кращі ,а всяка мерзота "какая разница" бикує.
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01.12.2024 19:57
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Боже! Якщо ти є, то прошу: надішли всі кари свої на московію! Не для себе прошу - світу легше жити стане!
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01.12.2024 19:53 Відповісти
Досить муйню нести, ще до гундяя зверніться
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01.12.2024 20:25 Відповісти
Яке відношення гундяй має до Бога?
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01.12.2024 20:29 Відповісти
Він намісник Бога по вашому
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01.12.2024 20:31 Відповісти
То скоріше по вашому,а по нашому -він ніякого відношення до Бога не має,бо на іншому боці перебуває.
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01.12.2024 21:19 Відповісти
Що ж гинуть кращі ,а всяка мерзота "какая разница" бикує.
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01.12.2024 19:57 Відповісти
Ми ніколи не били по "мирняку". Ну і що це нам дало? Кацапи вважають нас лохами, себе наділяють правом знищувати українців всюди і за будь яких обставин і навіть думки не пускають що ми можемо відповідати дзеркально. Ми так війну не виграємо. Потрібно знищувати жінок, дітей матерів, батьків, дідів тієї окупантської мразоти яка вдерлася в Україну.
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01.12.2024 20:10 Відповісти
Мова не про Зєлю, мова про те, ЯК її закінчити? Тупнути ногою, клацнути пальчиками і наказати: війна, закінчуйся?
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01.12.2024 20:15 Відповісти
До останнього кацапа
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01.12.2024 20:18 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне...
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01.12.2024 20:30 Відповісти
Відселяти людей треба, на яких кацапи тренуються як у тирі, а не кару небесну закликати.
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01.12.2024 20:59 Відповісти
Світла людина,
Вічна Пам'ять, щирі співчуття рідним ...
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01.12.2024 21:47 Відповісти
Вічна пам'ять і подяка Волонтерці
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02.12.2024 01:24 Відповісти
Світла пам'ять.
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02.12.2024 07:51 Відповісти
 
 