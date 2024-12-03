УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13156 відвідувачів онлайн
Новини Фото
343 1

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: три людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти Бериславського та Херсонського районів з артилерії, мінометів та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

У Одрадокам'янці Бериславського району у вечірній час чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну та отримав травму ноги. Для доставлення постраждалого до лікарні виїхала евакуаційна група зі співробітників поліції. Правоохоронці забрали пораненого та рухались до медичного закладу, але також потрапили у пастку ворога та наїхали на протипіхотну міну. Автомобіль зазнав ушкоджень колеса, поліцейські та евакуйований не постраждали.

Упродовж доби військові РФ скидували на Антонівку боєприпаси з дронів. Вранці вибуховий пристрій потрапив на подвір’я 61-річного місцевого жителя. Він отримав множинні осколкові поранення голови, тулуба, кінцівок. Ще один ровесник попереднього постраждалого отримав поранення внаслідок аналогічної атаки на вулиці. Чоловік зазнав уламкових поранень верхніх та нижніх кінцівок госпіталізували. Обох постраждалих госпіталізували.

Під атаками ворожих безпілотників перебували й прибережні території Дніпровського та Корабельного районів Херсона. Там пошкоджено три приватні будинки та три автомобілі.

Також у Станіславі російські військові скидали боєприпаси з дронів на подвір’я місцевих жителів. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали два приватні будинки, гараж та автомобіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Херсон: загинула жінка

Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина

Автор: 

обстріл (28274) Херсон (3335) Одрадокам’янка (2) Станіслав (12) Антонівка (66)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.12.2024 11:13 Відповісти
 
 