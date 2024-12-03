Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: три людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти Бериславського та Херсонського районів з артилерії, мінометів та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

У Одрадокам'янці Бериславського району у вечірній час чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну та отримав травму ноги. Для доставлення постраждалого до лікарні виїхала евакуаційна група зі співробітників поліції. Правоохоронці забрали пораненого та рухались до медичного закладу, але також потрапили у пастку ворога та наїхали на протипіхотну міну. Автомобіль зазнав ушкоджень колеса, поліцейські та евакуйований не постраждали.

Упродовж доби військові РФ скидували на Антонівку боєприпаси з дронів. Вранці вибуховий пристрій потрапив на подвір’я 61-річного місцевого жителя. Він отримав множинні осколкові поранення голови, тулуба, кінцівок. Ще один ровесник попереднього постраждалого отримав поранення внаслідок аналогічної атаки на вулиці. Чоловік зазнав уламкових поранень верхніх та нижніх кінцівок госпіталізували. Обох постраждалих госпіталізували.

Під атаками ворожих безпілотників перебували й прибережні території Дніпровського та Корабельного районів Херсона. Там пошкоджено три приватні будинки та три автомобілі.

Також у Станіславі російські військові скидали боєприпаси з дронів на подвір’я місцевих жителів. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали два приватні будинки, гараж та автомобіль.

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