За добу ворог обстріляв 10 населених пунктів Херсонщини. Зранку вдарив по Комишанах та Антонівці. ФОТОрепортаж

Минулої доби від ворожих атак потерпали Херсон, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Станіслав, Томина Балка, Одрадокам'янка та Осокорівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

З артилерії російські військові обстріляли центр Херсону та пошкодили готельний комплекс і багатоповерховий будинок. Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на автівку у Дніпровському районі Херсона. 53-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та множинні поранення м’яких тканин голови, правого плеча, спини і стегна.

У Комишанах через артилерійські обстріли пошкоджено три приватні будинки.

У Антонівці окупанти скинули з дрона боєприпас на подвір’я 51-річного місцевого жителя. В результаті чоловік отримав мінно-вибухову травму, уламкові поранення тулуба та обох верхніх кінцівок. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Також внаслідок скиду пошкоджений ще один будинок у передмісті Херсона.

Вдень військові РФ із ракетних систем залпового вогню атакували Томину Балку. Внаслідок вибухів пошкоджено чотири приватні будинки та поранено 67-річного місцевого жителя. Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, осколкові поранення правого стегна та лівої гомілки.

Протягом ночі ворог бив з артилерії по Білозерці. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. В оселі зруйновані дах та стіни, вибиті вікна й двері.

Постраждала жінка. Вона отримала уламкові поранення руки та ноги.









Близько 7:30 6 грудня російська окупаційна армія вдарила по Комишанах. Внаслідок обстрілу постраждав 45-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Бригада "екстренки" надала йому допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Зранку окупанти скинули вибухівку з дрона на жительку Антонівки. Постраждала 62-річна жінка. Її з мінно-вибуховою травмою та уламковим поранення ніг доправили до лікарні. Нині потерпіла - під наглядом медиків.

Також 6 грудня у Херсоні під російський обстріл потрапив 16-річний підліток. В хлопця діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Нині медики його дообстежують та надають необхідну допомогу.

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