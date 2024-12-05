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Новости Война
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Оккупанты проводят штурмовые действия на Херсонщине, чтобы захватить островную зону на Днепре, - спикер УДА "Південь" Братчук

Окупанти проводять штурмові дії на Херсонському напрямку

Российские захватчики пытаются захватить острова на Днепре для того, чтобы увеличить зону огневого поражения и усилить для себя серую зону. Украинское командование владеет данными о намерениях врага.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Херсонском направлении украинское командование полностью владеет информацией о намерениях России, ресурсах, которые враг может собирать на направлении и для чего он может их накапливать.

Соответственно, отметил Братчук, со стороны Сил обороны Украины будет "адекватный ответ на возможные действия врага".

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Братчук рассказал, что россияне продолжают штурмовые действия на этом направлении, чтобы захватить островную зону на Днепре, но получают отпор украинских защитников.

По его словам, задача оккупантов по захвату островов появилась после того, как Силы обороны отошли с плацдармов, в частности в районе села Крынки на левом берегу Днепра.

Россияне пытаются захватить острова, чтобы увеличить зону огневого поражения и усилить для себя серую зону, добавил представитель УДА "Південь".

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Напомним, 4 декабря, глава Херсонской ОДА Александр Прокудин в издании FT сообщил, что российские оккупационные войска, вероятно, готовят наступление на Херсон - оккупанты собрали 300 лодок для форсирования Днепра.

Автор: 

Херсон (2801) Братчук Сергей (105) Херсонская область (4735)


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Топ комментарии
+4
Думаю ,що телемарафоном вряд чи можна захистити цю острівну частину,а от дронами,котрі можна було б закупити за гроші витрачені на телемарафон,можна було б певно тут прорив фронту реалізувати(
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05.12.2024 20:38
+2
Скоро у риби буде ожиріння
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05.12.2024 20:15
+2
А що, Братчук вже керченський міст зруйнував? Чи може Крим звільнив?
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05.12.2024 20:49
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Скоро у риби буде ожиріння
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05.12.2024 20:15 Ответить
«У ворога виходить зробити оточення не через те, що сусідні підрозділи слабкі, а через те, що інженерні споруди були побудовані неправильно», - комбат «Вовків Да Вінчі»🤬

Як зазначив військовий друга лінія оборони в районі роботи його батальйону була побудована, однак побудована «злочинно-некваліфіковано»

Приєднатися | КУРСАНТ
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05.12.2024 20:41 Ответить
бот. ти новину поплутав
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05.12.2024 20:47 Ответить
Забув у тебе спитати,зебіл
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05.12.2024 21:09 Ответить
Фу, гидота яка
і як воно бути бидлом?
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06.12.2024 08:45 Ответить
То й розкажи,гидота.
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06.12.2024 09:20 Ответить
Зрозуміло. лікуйся нормально, ліки бажано з вогнепальної або повісся
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06.12.2024 10:48 Ответить
Думаю ,що телемарафоном вряд чи можна захистити цю острівну частину,а от дронами,котрі можна було б закупити за гроші витрачені на телемарафон,можна було б певно тут прорив фронту реалізувати(
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05.12.2024 20:38 Ответить
Вони мабуть моржі?
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05.12.2024 20:47 Ответить
А що, Братчук вже керченський міст зруйнував? Чи може Крим звільнив?
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05.12.2024 20:49 Ответить
 
 