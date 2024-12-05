Оккупанты проводят штурмовые действия на Херсонщине, чтобы захватить островную зону на Днепре, - спикер УДА "Південь" Братчук
Российские захватчики пытаются захватить острова на Днепре для того, чтобы увеличить зону огневого поражения и усилить для себя серую зону. Украинское командование владеет данными о намерениях врага.
Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на Херсонском направлении украинское командование полностью владеет информацией о намерениях России, ресурсах, которые враг может собирать на направлении и для чего он может их накапливать.
Соответственно, отметил Братчук, со стороны Сил обороны Украины будет "адекватный ответ на возможные действия врага".
Братчук рассказал, что россияне продолжают штурмовые действия на этом направлении, чтобы захватить островную зону на Днепре, но получают отпор украинских защитников.
По его словам, задача оккупантов по захвату островов появилась после того, как Силы обороны отошли с плацдармов, в частности в районе села Крынки на левом берегу Днепра.
Россияне пытаются захватить острова, чтобы увеличить зону огневого поражения и усилить для себя серую зону, добавил представитель УДА "Південь".
Напомним, 4 декабря, глава Херсонской ОДА Александр Прокудин в издании FT сообщил, что российские оккупационные войска, вероятно, готовят наступление на Херсон - оккупанты собрали 300 лодок для форсирования Днепра.
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